Уже есть результаты: кто получил большинство на парламентских выборах в Польше и что это значит для Украины

В Польше прошли парламентские выборы в нижнюю и верхнюю палаты — Сейма и Сената соответственно. Уже известно о первых результатах. Эксперты считают, что эти выборы стали самыми важными для Польши за последние 30 лет.

Что известно о результатах выборов в Сейм и Сенат в Польше и как они повлияют на поддержку Украины, мы собрали самую главную информацию и рассказываем тебе дальше.

Выборы в Польше: результаты

15 октября 2023 года поляки избирали 100 депутатов в Сенат и 460 в нижнюю палату — Сейм. Именно депутаты Сейма будут формировать политику страны, из его членов выбирают премьер-министра и министров.

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По результатам подсчета Центризбиркома Польши 100% голосов, лидирует ныне правящие партия Ярослава Качинского Право и справедливость. Партия получила 35,38% голосов избирателей.

Оппозиционная партия Гражданская коалиция получила 30,70% голосов, партия коалиции либералов и аграриев Третий путь — 14,40%, Левица — 8,61% и ультраправая Конфедерация — 7,16%.

В этом году явка на парламентских выборах составила 74,38%.

И хотя правящая партия сохранила большинство мест, однако оппозиция получила больше голосов, чем когда-либо до сих пор. Таким образом, места в парламенте между политическими партиями и депутатами распределятся следующим образом:

Право и справедливость — 194 нардепа;

Гражданская коалиция — 157 депутатов;

Третий путь — 65 депутатов;

Левица — 26 депутатов;

Конфедерация — 18 депутатов.

Как выборы в Польше повлияют на Украину

Для того чтобы сформировать правительство, поляки должны были избрать коалицию. Таким образом, количество депутатов от коалиции должно составлять 231 из 460.

По результатам выборов, оппозиционные политические силы Гражданская коалиция, Третий путь и Левица совместно сформировали 248 депутатов, то есть смогли сформировать правительство.

В парламенте впервые не будет представителя немецкого меньшинства.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам.ICTV отметил, что результаты выборов в Польше никак не повлияют на отношения между ней и Украиной.

— Агрессивная риторика об Украине, особенно Права и справедливости, которая звучала во время выборов, будет постепенно угасать. Все потому, что это была именно предвыборная риторика, а не явное желание в чем-то обвинить нашу страну, — отмечает Игорь Рейтерович.

Выборы в парламент или на пост президента — один из показателей демократии в стране. Но в Украине сейчас невозможно провести выборы: почему так и повлияет ли это на политику страны, мы рассказывали раньше.

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