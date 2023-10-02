Не так долго, как кажется! Когда президентские выборы в Польше и сможет ли Дуда на них баллотироваться

После начала широкомасштабной войны в Украине в 2022 году Польша приняла на себя мощный удар, приняла и предоставила приют миллионам украинцев. Эта страна является нашим стратегическим партнером.

Сейчас президент Польши Анджей Дуда находится на экваторе своего президентского срока. Но сможет ли он возглавить страну следующим и баллотироваться на следующие президентские выборы — рассказываем далее в материале.

Когда выборы в Польше: дата проведения

Президентские выборы в Польше запланированы на 2025 год. Точной даты их проведения пока нет. Президентские выборы проходят в Польше раз в пять лет.

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С 2020 года страну возглавляет Анджей Дуда. Он является десятым президентом и находится на посту с 2015 года. Сейчас идет его вторая каденция, которая заканчивается в августе 2025 года.

Согласно Конституции Польши, должность президента нельзя занимать более двух сроков подряд, так что Анджей Дуда не сможет баллотироваться на президентских выборах 2025 года.

Какова позиция Анджея Дуды в отношении Украины

Глава польского государства поддерживает теплые отношения с Владимиром Зеленским и поддерживал нашу страну до и с началом полномасштабной войны. Дуда неоднократно подчеркивал, что Польша прилагает максимум усилий, чтобы помочь Украине удержать суверенность и поддерживает экономику нашей страны.

Также президент Польши отмечал во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что российско-украинская война не должна превращаться в замороженный конфликт. Тогда же Дуда подчеркнул, что Варшава помогала и будет помогать Киеву в связи с российской агрессией.

Недавно отношения между Украиной и Польшей стали напряженными из-за одностороннего блокирования Польшей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Но несмотря на это, Анджей Дуда отметил, что не считает, что этот спор будет иметь серьезное влияние на отношения между нашими государствами. Президент Польши во время выступления на Конгрессе общего будущего за восстановление Украины в Познани подчеркнул, что для него сотрудничество с Украиной и ее поддержка имеют историческое значение.

Читай интервью Анджея Дуды о том, почему Россия не должна победить.

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