Не так довго, як здається! Коли президентські вибори у Польщі та чи зможе Дуда на них балотуватися

Після початку широкомасштабної війни в Україні у 2022 році Польщі взяла на себе потужний удар, прийняла та надала прихисток мільйонам українців. Ця країна є нашим стратегічним партнером.

Нині президент Польщі Анджей Дуда перебуває на екваторі свого президентського терміну. Але чи зможе він очолити країну і надалі та балотуватися на наступних президентських виборах — розповідаємо далі у матеріалі.

Коли вибори у Польщі: дата проведення

Президентські вибори у Польщі заплановані на 2025 рік. Точної дати їх проведення поки що немає. Президентські вибори відбуваються у Польщі раз на п’ять років.

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З 2020 року країну очолює Анджей Дуда. Він є десятим президентом і перебуває на посаді з 2015 року. Нині триває його друга каденція, яка закінчується у серпні 2025 року. Згідно з Конституцією Польщі, посаду президента не можна обіймати більше ніж два терміни поспіль, отже Анджей Дуда не зможе балотуватися на президентських виборах 2025 року.

Яка позиція Анджея Дуди щодо України

Глава польської держави підтримує теплі відносини з Володимиром Зеленським та підтримував нашу країну до та з початком повномасштабної війни. Дуда неодноразово наголошував, що Польща докладає максимум зусиль, щоб допомогти Україні втримати суверенність та підтримує економіку нашої країни.

Також президент Польщі наголошував під час виступу на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, що російсько-українська війна не має перетворюватися у заморожений конфлікт. Тоді ж Дуда наголосив, що Варшава допомагала і допомагатиме Києву у зв’язку з російською агресією.

Нещодавно відносини між Україною та Польщею стали напруженими через одностороннє блокування Польщею експорту української сільськогосподарської продукції.

Але, попри це, Анджей Дуда наголосив, що не вважає, що ця суперечка матиме серйозний вплив на відносини між нашими державами. Президент Польщі під час виступу на Конгресі спільного майбутнього за відновлення України у Познані підкреслив, що для нього співпраця з Україною та її підтримка має історичне значення.

Читай інтерв’ю Анджея Дуди про те, чому Росія не повинна перемогти.

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