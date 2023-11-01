Атака дронами Кременчука в ніч на 1 листопада: що відомо та скільки дронів збили сили ППО

Російські окупанти не полишають спроб залякати та зламати українське суспільство: окупанти активно застосовують дрони-камікадзе, цілять по цивільних обʼєктах та обʼєктах критичної інфраструктури.

Для того, щоб ставало все менше окупантів на українській землі, варто систематично донатити на ЗСУ. Один із таких зборів нині проводить жіночий рух Veteranka для забезпечення жінок-військовослужбовиць.

В ніч на 1 листопада по усій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

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Атака дронами нафтопереробного заводу у Кременчуці: що відомо

Цієї ночі росіяни атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Відомо про влучання, — про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram.

— На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована.

Попередньо — без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується.

Зараз підприємство не працює. На місце події поїхали усі відповідні служби.

Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили. У Повітряних силах повідомили, що загалом в ніч на 1 листопада 2023 року ППО збили 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Щоб не пропустити загрози з неба, уважно стеж за картою повітряних тривог України та обовʼязково прямуй до укриття під час оголошення небезпеки.

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