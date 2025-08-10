Не менее 19 пострадавших и непрерывный поиск пострадавших под завалами. Таковы последствия того, что 10 августа армия РФ ударила в автовокзал Запорожья.

Что известно о пострадавших и поисках людей под завалами — рассказываем дальше.

Автовокзал Запорожья атаковала РФ: детали

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате удара россиян по автовокзалу Запорожья пострадали по меньшей мере 19 человек.

Множественные миновзрывные травмы конечностей, головы, брюшной полости — такие ранения получили люди, которые находились рядом с автовокзалом, когда враг нанес по нему удар.

Известно, что среди пострадавших: мужчины 24, 38, 39, 41, 56 лет и женщины 25 и 77 лет.

Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Каждому оказывается медицинская помощь.

Автовокзал Запорожья: фото последствий атаки

Крыша сложилась! Удар по автовокзалу Запорожья, под завалами ищут людей / 8 Фотографий

Оккупанты специально наносят большие удары по тыловым городам. Это их сознательно избранная тактика. Поэтому убийства наших людей их самое большое преступление за эту войну. Читай, сколько гражданских украинцев умерли из-за атак РФ за время большой войны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!