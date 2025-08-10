Щонайменше 19 постраждалих і безупинний пошук постраждалих під завалами. Такі наслідки того, що 10 серпня армія РФ поцілила в автовокзал Запоріжжя.

Що наразі відомо про постраждалих та пошуки людей під завалами — розповідаємо далі.

Автовокзал Запоріжжя атакувала РФ: деталі

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару росіян по автовокзалу Запоріжжя постраждали щонайменше 19 людей.

Множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини — таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли ворог завдав по ньому удару.

Наразі відомо, що серед постраждалих: чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Кожному надається медична допомога.

Автовокзал Запоріжжя: фото наслідків атаки

Дах склався! Удар по автовокзалу Запоріжжя, під завалами шукають людей / 8 Фотографій

Окупанти спеціально завдають великих ударів по тилових містах. Це їхня свідомо обрана тактика. Тому вбивства наших людей їхній найбільший злочин за цю війну. Читай, скільки цивільних українців померли через атаки РФ за час великої війни.

