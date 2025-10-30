Бригада Азов: история, ценности и сегодняшние достижения

Бойцы Азова давно стали примером силы и мужества, сражаясь там, где было труднее всего. Сегодня они доказывают свою эффективность на поле боя.

Путь от батальона к бригаде

Азов был создан 5 мая 2014 как батальон специального назначения Министерства внутренних дел Украины. Подразделение играло ключевую роль в операции по освобождению Мариуполя в июне этого же года, сразу продемонстрировав свою боеспособность.

Уже 11 ноября 2014 Азов перешел в состав Национальной гвардии Украины и стал отдельным отрядом специального назначения.

Бойцы активно защищали наше государство с начала боевых действий и в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, Азов вновь стал одним из ключевых символов обороны, в частности в Мариуполе.

Непрерывные бои и многочисленные достижения позволили ОЗСП Азов стать 12-й бригадой специального назначения Азов в состав Национальной гвардии Украины в феврале 2023 года.

Ценности, проверенные боем

Невозможно назвать азовцев простыми военными. Это отдельное сообщество, живущее общими принципами и имеющее свои традиции. Для них самое важное:

ответственность перед всей страной и побратимами;

взаимоподдержка в самых трудных условиях;

дисциплина и профессионализм;

стойкость перед любыми вызовами.

Именно эти ценности сделали Азов одним из самых узнаваемых и уважаемых подразделений в Украине.

Кроме этого, азовцы также уважают свои традиции. Одна из главных — зачитывание Молитвы украинского националиста, почитаемого на уровне с государственным гимном. Обычно ее выполняют во время различных торжеств, перед боевыми задачами, а также для поднятия боевого духа и концентрации.

Наряду с молитвой, важное место среди внутренних традиций бригады занимает Декалог украинского националиста, каждое предложение которого является призывом к действию. Оба сакральных текста являются символической исторической цепью, которая объединяет настоящее Азову с традициями национально-освободительного движения времен УПА.

Сильные там, где тяжелее всего

Сегодня подразделение продолжает действовать на самых сложных участках фронта. Бойцы принимают участие как в наступательных, так и в оборонных операциях, применяя современную технику, дроны, а также тактики, отвечающие стандартам НАТО. Их непрерывная и упорная работа — это ежедневный вклад в победу.

Рекрутинговые центры и возможности

Бригада всегда нуждается в новых кандидатах и ​​им можешь стать именно ты. Подать заявку можно через рекрутинговые центры или онлайн через официальный сайт Азов. Кандидаты проходят несколько простых этапов: заполнение анкеты, собеседование, медкомиссия и курс базовой подготовки. Присоединиться могут как гражданские без опыта, так и военные с определенным уровнем навыков.

Присоединяйся сейчас

Тебе точно стоит присоединиться к бригаде Азов, если хочешь быть полезным и присоединиться к сообществу людей, для которых свобода и победа — самые высокие ценности. Измени свою жизнь, сделав этот шаг. Подай заявку через сайт azov.org.ua или в ближайшем рекрутинговом центре. Ждем тебя.

