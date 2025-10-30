Бригада Азов: історія, цінності та сьогоднішні досягнення

Бійці Азову давно стали прикладом сили й мужності, борючись там, де було найважче. Сьогодні вони доводять свою ефективність на полі бою.

Шлях від батальйону до бригади

Азов був створений 5 травня 2014 року як батальйон спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ України. Підрозділ відігравав ключову роль в операції з визволення Маріуполя в червні цього ж року, одразу продемонструвавши свою боєздатність.

Вже 11 листопада 2014 року Азов перейшов до складу Національної гвардії України та став окремим загоном спеціального призначення.

Бійці активно боронили нашу державу з самого початку бойових дій і у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, Азов знову став одним з ключових символів оборони, зокрема в Маріуполі.

Безупинні бої й численні здобутки дозволили ОЗСП Азов стати 12-ю бригадою спеціального призначення Азов у склад Національної гвардії України у лютому 2023 року.

Цінності, перевірені боєм

Неможливо назвати азовців простими військовими. Це окрема спільнота, яка живе спільними принципами й має свої традиції. Для них найважливіше:

Відповідальність перед всією країною та побратимами;

взаємопідтримка у найскрутніших умовах;

дисципліна і професіоналізм;

стійкість перед будь-якими викликами.

Саме ці цінності зробили Азов одним із найбільш впізнаваних і шанованих підрозділів в Україні.

Окрім цього азовці також поважають свої традиції. Одна з головних – зачитування Молитви українського націоналіста, що шанується на рівні з державним гімном. Зазвичай її виконують під час різних урочистостей, перед бойовими завданнями, а також для підняття бойового духу та концентрації.

Разом з молитвою важливе місце серед внутрішніх традицій бригади займає Декалог українського націоналіста, кожне речення якого є закликом до дії. Обидва сакральні тексти є символічним історичним ланцюгом, який поєднує сьогодення Азову з традиціями національно-визвольного руху часів УПА.

Сильні там, де найважче

Сьогодні підрозділ продовжує діяти на найскладніших ділянках фронту. Бійці беруть участь як у наступальних, так і в оборонних операціях, застосовуючи сучасну техніку, дрони, а також тактики, що відповідають стандартам НАТО. Їхня безупинна й наполеглива робота – це щоденний внесок у перемогу.

Рекрутингові центри та можливості

Бригада завжди потребує нових кандидатів і ним можеш стати саме ти. Подати заявку можна через рекрутингові центри або ж онлайн через офіційний сайт Азов. Кандидати проходять кілька простих етапів: заповнення анкети, співбесіда, медична комісія та курс базової підготовки. Долучитися можуть як цивільні без досвіду, так і військові з певним рівнем навичок.

Долучайся вже зараз

Тобі точно варто приєднатися до бригади Азов, якщо маєш бажання бути корисним й долучитися до спільноти людей, для яких свобода та перемога — найвищі цінності. Зміни своє життя, зробивши цей крок. Подай заявку через сайт azov.org.ua або у найближчому рекрутинговому центрі. Чекаємо тебе.

