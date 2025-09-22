Казки — генетичний код нації: у столиці стартував проект підтримки дітей воїнів Азову

Вони живуть просто поруч із нами. Діти, які втратили через війну маму чи тата, брата чи сестру. Або понад три роки досі чекають найрідніших з полону чи з фронту. В цих історіях — Маріуполь, Азовсталь, нескінченне чекання і часто — біль.

Попри все в них мусить бути ще щось. Наприклад, гарна книжка, що допомагає прожити день, сторінки, над якими можна щиро усміхатися і занурюватись у незвідані мири та пригоди, врешті, просто насолоджуватись гарним словом.

Саме заради цих неоціненних митей видавництво Ранок і 12 бригада спеціального призначення Азов НГУ днями розпочали спільний проект, щоб підтримати дітей воїнів Азову та підписали меморандум про співпрацю.

Книжковий проект на підтримку дітей азовців

Коли у видавництві Ранок почули реальні історії про дітей воїнів — про втрати, самотність, про батьків у полоні, — зрозуміли: потрібна не разова допомога, а гра в довгу.

— Ми слухали ці розповіді й ставало зрозуміло: підтримки їм критично не вистачає. Ми відчули, що маємо ресурс і обов’язок діяти. Це не бізнес-історія, а душевний поклик, — каже PR-менеджерка видавництва Богдана Богельська.

Так виникла програма, яка поєднує книжки, зустрічі, інклюзивні матеріали та творчу терапію для дітей і родин Азову.

Видавці беруть на себе найважливіше — дати дітям слова й історії, у яких вони знайдуть підтримку. Для малюків — яскраві казки, для школярів — книжки, що допомагають мріяти, для підлітків — уроки медіаграмотності й фінансової незалежності та ще багато-багато інших чарівних пригод. А для дітей з особливими освітніми потребами, навіть спеціально створені інклюзивні видання та методики.

— У дитинстві я була “книжковим задротом”. Для мене найкращий подарунок завжди була книжка. Коли я приїздила до бабусі, і вона збирала друзів на мій день народження, то казала: “Анечка любить читати, даруйте лише книжки!”.

І сьогодні я впевнена: навіть тих, хто каже “я не читаю”, можна переконати. Бо книжка здатна змінювати, — ділиться комунікаційниця Ранку Анна Макаренко.

Казки — генетичний код нації

В Азові добре знають цінність книжки. У кожному штабі, навіть на передовій, є полички з літературою. Воїни беруть її у хвилини перепочинку, і це допомагає зберігати внутрішню рівновагу.

А для дітей, каже заступник командира бригади Святослав Паламар (Калина), книжка має ще глибший сенс:

— Казки — це генетичний код нації, вони передають дітям наші сенси. Ми воюємо зокрема за це — щоб наші діти росли у своєму культурному світі. Тому я з великою повагою долучився до цієї ініціативи.

Адже ми, як управління підрозділу, повинні дбати не лише про забезпечення військових, не лише навчати їх, як правильно воювати чи забезпечувати їх медикаментами, а також й піклуватися про їхні родини.

Колеги упевнені, нині війна точиться не лише за території, а й за право наступних поколінь жити зі своїми історіями й культурою, тому започаткування цього проекту надважливе.

Анна Макаренко ділиться:

— Колись ми збирали на дрони, але згодом побачили, що нашу аудиторію більше цікавить саме культура. Люди готові долучатись до культурної України. Я загалом зіставляю з росіянами, наприклад, де планомірно насаджуються усілякі “мєнти”, “пацани”, “вкради”, “накурись” — для них це нормальна практика: зрештою, стадом легше управляти.

У нас все по-іншому, у нас просто взагалі інша молодь, інший запит, вони вдумливо читають. Навіть можуть побачити друкарську помилку, десь завеликий чи замалий пробіл, чи слово можна було по-іншому перекласти, наприклад, і їм не все одно. Вони нам пишуть: “Шановне видавництво, а ви бачили, у вас там те і те”…?

Тобто це їхні намагання донести кожному видавництву — “дивіться, ми читаємо, ми ретельно та вдумливо все передивляємось, ставайте кращими”. І ми дійсно працюємо, ми хочемо ставати кращими для них.

Богдана Бегельська додає:

— Ми працюємо, щоб дарувати цим дітям радість. Зараз батьки, в кого вони лишились і служать, не можуть приділяти своїй малечі достатньо уваги.

А ми залучаємо наших педагогів, методистів, для того, щоб робити це не тільки весело, а і якісно.

Звісно, що ми надаємо книжки. А ще — всі наші матеріали, програми, доступи до наших онлайн-платформ: всі наші можливі потужності залучаємо. Хочемо потім масштабувати цей проект, але почнемо з маленьких кроків, з того, що ми реально можемо їм дати.

Загалом в рамках співпраці видавництва Ранок та Азов плануються такі активності:

надання художньої, інклюзивної літератури та прописів від Ранку для дітей із родин захисників;

запуск програми Ранок з Ранком в КнигоЛенді для дітей азовців, яка міститиме інтерактивні зустрічі, читання та майстер-класи для дітей азовців;

організація арт-підтримки у шпиталях: КнигоЛенд надаватиме засоби для творчої терапії пораненим воїнам, аби допомогти їм відновлювати сили та отримувати моральну підтримку;

також планується ряд освітніх проектів із підтримки дітей воїнів Азову.

— Ми віримо в силу книги й творчості. Віримо, що слово й малюнок здатні підтримати, вилікувати й надихнути.

Разом із нашими воїнами ми хочемо подарувати дітям більше надії та тепла. Ця турбота про дітей і родини героїв — це інвестиція у перемогу.

Ми об’єднуємо зусилля, щоб зберегти здорове й сильне покоління українців, — зазначає генеральний директор видавництва Ранок Віктор Круглов.

Дитяча психіка особливо потребує підтримки у нинішні складні часи. Про те, як дізнатися, що малеча потребує допомоги — у наступному матеріалі.

