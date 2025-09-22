Для тебе Батьківство
Ексклюзив

Казки — генетичний код нації: у столиці стартував проект підтримки дітей воїнів Азову

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту Марія Бондар, редакторка сайту 22 Вересня 2025, 20:00 5 хв.
Ранок та Азов підписали меморандум
Ранок та Азов про підтримку дітей військових

