Война в Украине

Что делать, если у тебя бронь и все равно получил повестку — ответ ВСУ

Виктория Мельник, редактор сайта 31 января 2023, 13:45
Есть бронь но получил повестку
Фото: Depositphotos

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