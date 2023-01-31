Что делать, если у тебя бронь и все равно получил повестку — ответ ВСУ

В Украине с 24 февраля идет мобилизация мужчин призывного возраста. Известны также факты вручения повесток на улице.

Иногда повестки вручают мужчинам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации: что делать в таком случае, рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

Что делать, если у тебя бронь, но получил повестку

Роман Горбач подчеркнул: чтобы не получать повестку, следует всегда иметь при себе документы, подтверждающие твою бронь или отсрочку.

Сейчас также смотрят

Если так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и повестка будет аннулирована.

Согласно статье 25 Закона Украины О мобилизации, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в госорганах, местном самоуправлении, на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы и которые необходимы для обеспечения потребностей украинских военных.

Кроме того, бронирование касается предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Также мы ранее рассказывали тебе, законно ли заполнять повестку прямо на улице: читай об этом в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!

Главное фото: Depositphotos.