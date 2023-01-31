Війна в Україні

Що робити, якщо маєш бронь і все одно отримав повістку — відповідь ЗСУ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 31 Січня 2023, 13:45
Маєш бронь але отримав повістку
Фото: Depositphotos

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