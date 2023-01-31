Що робити, якщо маєш бронь і все одно отримав повістку — відповідь ЗСУ

В Україні з 24 лютого триває мобілізація чоловіків призовного віку. Відомими стали також факти вручення повісток на вулиці.

Та інколи повістки вручають чоловікам, які мають бронь або відстрочку від мобілізації: що робити у такому випадку, розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

Що робити, якщо маєш бронь, але отримав повістку

Роман Горбач наголосив: щоб не отримувати повістку, варто завжди мати при собі документи, що посвідчують твою бронь чи відстрочку.

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Якщо вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і повістка буде анульована.



Згідно зі статтею 25 Закону України Про мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в держорганах, місцевому самоврядуванні, на підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні замовлення і які необхідні для забезпечення потреб українських військових.

Крім того, бронювання стосується підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Також ми раніше розповідали тобі, чи законно заповнювати повістку просто на вулиці: читай про це у нашому матеріалі.

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