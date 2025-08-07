Дети кричали от страха: ночная атака на Днепр — есть пострадавшие

Сегодня ночью Россия совершила обстрел Днепра. Как сообщают председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в результате атаки есть пострадавшие.

Днепр пострадал в результате удара Шахедов 7 августа

В результате обстрелов в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Директор Укрзалізниці Александр Петровский сообщил, что БПЛА атаковали Приднепровскую железную дорогу.

— Меры безопасности сработали — все дежурные сотрудники заранее перемещены в укрытие. Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение никак не останавливаем — посеять панику или уныние точно не получится, — заявил руководитель.

На местах падения обломков возникло несколько пожаров. В частности, горели админздание и авто. 12 машин уничтожены, еще 17 — повреждены. Повреждено восемь жилых домов, один частный дом уничтожен. Есть разрушение на территории транспортного предприятия.

Местные Telegram-каналы распространили видео днепрян, на которых слышны сильные взрывы.

Массированная атака Днепра: фото

