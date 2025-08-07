Сьогодні вночі Росія здійснила обстріл Дніпра. Як повідомляють голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, внаслідок атаки є постраждалі.

Дніпро постраждав внаслідок удару Шахедів 7 серпня

Внаслідок обстрілу у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Директор Укрзалізниці Олександр Петровський повідомив, що БпЛА атакували Придніпровську залізницю.

— Безпекові заходи спрацювали — всі чергові співробітники завчасно переміщені в укриття. Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо — посіяти паніку чи зневіру точно не вийде, — заявив керівник.

На місцях падіння уламків виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля та авто. 12 машин знищені, ще 17 — пошкоджені. Понівечені вісім житлових будинків, одна приватна оселя знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

Місцеві Telegram-канали поширили відео дніпрян, на яких чутно сильні вибухи.

Масована атака Дніпра: фото

Діти кричали від страху: нічна атака на Дніпро — є постраждалі / 9 Фотографій

Ми також розповідали, що під час останнього обстрілу Києва в метро ховалося понад 20 тисяч людей.

