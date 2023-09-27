Не надо бояться просить о помощи: Пташка из Азовстали поделилась, как борется с психологическим упадком

Едва ли не каждый из нас на протяжении жизни сталкивается с моментами, когда душевное равновесие кажется утраченным, а мир вокруг превращается в непроницаемый туман. Психологический упадок может возникать по многочисленным причинам: личные трагедии, профессиональное выгорание, социальная изоляция и другие. Впрочем, есть способы и методы, которые помогут справиться с таким состоянием.

Парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук с псевдо Пташка поделилась тем, как борется с психологическим упадком. Подробнее об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Как бороться с психологическим упадком: опыт Пташки

Она подчеркнула важность обращаться за профессиональной помощью психолога. Также, по словам парамедика, трудно находить универсальный способ выйти из состояния психологического упадка.

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Я не знаю универсального способа “выгрести” из психологического упадка. Доверьтесь хорошему психологу, психиатру и своим ощущениям, — говорит Пташка.

Кроме того, парамедик рассказала о своей личной ошибке. Она говорит, что с ее стороны было слабостью отрицать необходимость психологической помощи. И подчеркнула, что на самом деле все мы можем сломаться. По ее словам, люди нередко делают вид, будто все хорошо, и отрицают потребность в профессиональной психологической помощи.

Но все же, в определенный момент, предыдущие травмы дают о себе знать, поэтому не нужно бояться попросить помощи у квалифицированных специалистов.

Девушка также подчеркнула важность каждого думать о своем здоровье. Она сказала: только здоровыми и живыми мы можем принести пользу своей стране.

Екатерина призвала учиться на ее ошибках и написала, что пепел куда труднее вернуть к жизни, чем горящее дерево.

Пташка также поделилась своей личной методикой восстановления сил: когда она чувствует истощение, то отправляется на прогулку на лошадях верхом. Екатерина говорит: я не знаю чем мы заслужили этих созданий, но я счастлива, что существуют лошади и собаки.

Ранее мы рассказывали историю Александра с позывным Схід, который остался один на Азовстали и прошел 200 км пешком, чтобы оказаться на свободе.

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