Війна в Україні

Не треба боятися просити про допомогу: Пташка з Азовсталі поділилася, як бореться з психологічним занепадом

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 13:00
пташка
Фото: Instagram

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