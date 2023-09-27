Не треба боятися просити про допомогу: Пташка з Азовсталі поділилася, як бореться з психологічним занепадом

Чи не кожен з нас протягом життя стикається з моментами, коли душевна рівновага здається втраченою, а світ навколо перетворюється на непроникний туман. Психологічний занепад може виникати через численні причини: особисті трагедії, професійне вигорання, соціальна ізоляція та інші. Втім, є способи та методи, які допоможуть впоратися з таким станом.

Парамедикиня-доброволиця Національної гвардії України Катерина Поліщук на псевдо Пташка поділилася тим, як бореться з психологічним занепадом. Детальніше про це дівчина розповіла у своєму Instagram.

Як боротися з психологічним занепадом: досвід Пташки

Вона наголосила на важливості звертатися за професійною допомогою психолога. Також, за словами парамедикині, важко знаходити універсальний спосіб вийти зі стану психологічного занепаду.

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Я не знаю універсального способу “вигребти” з психологічного занепаду. Довіртесь хорошому психологу, психіатру і своїм відчуттям, — радить Пташка.

Крім того, парамедикиня розповіла про свою особисту помилку. Вона каже, що з її боку була слабкість заперечувати необхідність психологічної допомоги. Та наголосила, що насправді усі ми можемо зламатися.

За її словами, люди нерідко удають, ніби усе добре, і заперечують потребу у професійній психологічній допомозі.

Але все ж у певний момент попередні травми дають про себе знати, тож не потрібно боятися попросити допомоги у кваліфікованих спеціалістів.

Дівчина також підкреслила важливість кожного думати про своє здоров’я. Вона каже: тільки здоровими та живими ми можемо принести користь своїй країні.

Катерина закликала вчитися на її помилках та написала, що попіл куди важче повернути до життя, ніж дерево, що палає.

Пташка також поділилася своєю особистою методикою відновлення сил: коли вона відчуває виснаження, то вирушає на прогулянку верхи. Катерина каже: я не знаю, чим ми заслужили цих створінь, але я щаслива що існують коні та собаки.

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