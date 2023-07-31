На фронте погиб актер и мастер спорта Евгений Светличный — что об этом известно

Каждый день Украина теряет героев, вставших на защиту своего государства. Каждая такая новость причиняет боль, но мы должны знать и чествовать защитников. В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный. Читай в материале, что об этом известно.

На фронте погиб актер Евгений Светличный — что о нем известно

На войне погиб украинский актер Евгений Светличный. Об этом сообщили на странице министерства молодежи и спорта. Известно, что Евгений погиб во время выполнения боевого задания в стрелковом бою на Харьковском направлении.

Евгений Светличный воевал в первой отдельной штурмовой роте ДУК ПС Вовки Да Вінчі.

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Евгений Светличный был мастером спорта по фри-файту, чемпионом Украины, победителем множества профессиональных турниров. Многие украинцы могли знать его как актера, сыгравшего Карася в фильме Олега Сенцова Носорог.

Вместе с Евгением во время выполнения задания погиб Алексей Найда с позывным Тихий.

Мы всегда будем помнить светлого, доброго, всегда вежливого парня, яркого, бесстрашного бойца, который любил зарубиться в поединке, которого любили собратья, любили фанаты, уважали судьи и вся федерация, — написала Всеукраинская федерация фри-файта.

Евгений Светличный погиб 19 июля 2023 года, ему было 29 лет.

Олег Сенцов написал:

Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину.

Ранее Олег Сенцов рассказывал о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожье.

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