На фронті загинув актор та майстер спорту Євген Світличний — що про це відомо

Щодня Україна втрачає героїв, що стали на захист своєї держави. Кожна така новина завдає болю, але ми маємо знати та вшановувати захисників. У боях за Україну загинув актор Євген Світличний. Читай у матеріалі, що про це відомо.
На війні загинув український актор Євген Світличний. Про це повідомили на сторінці міністерства молоді та спорту. Відомо, що Євген загинув під час виконання бойового завдання, у стрілковому бою на Харківському напрямку.
Євген Світличний воював у першій окремій штурмовій роті ДУК ПС Вовки Да Вінчі.
Євген Світличний був майстром спорту з фрі-файту, чемпіоном України, переможцем багатьох професійних турнірів. Багато українців могли знати його як актора, що зіграв Карася у фільмі Олега Сєнцова Носоріг.
Разом з Євгеном під час виконання завдання загинув Олексій Найда на псевдо Тихий.
Ми завжди будемо памʼятати світлого, доброго, завжди ввічливого хлопця, яскравого, безстрашного бійця, який любив зарубатись у поєдинку, якого любили побратими, любили фанати, поважали судді і вся федерація, — написала Всеукраїнська федерація фрі-файту.
Ми завжди будемо памʼятати світлого, доброго, завжди ввічливого хлопця, яскравого, безстрашного бійця, який любив зарубатись у поєдинку, якого любили побратими, любили фанати, поважали судді і вся федерація, — написала Всеукраїнська федерація фрі-файту.
Фото: Всеукраїнська федерація фрі-файту
Євген Світличний загинув 19 липня 2023 року, йому було 29 років.
Олег Сєнцов написав:
Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину.
Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину.
Раніше Олег Сенцов розповідав про втрату Bradley та контрнаступ на Запоріжжі.
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