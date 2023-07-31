Війна в Україні

На фронті загинув актор та майстер спорту Євген Світличний — що про це відомо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Липня 2023, 10:45
Євген Світличиний загинув на фронті: що відомо
Фото: Міністерство молоді і спорту України

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