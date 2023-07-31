На фронті загинув актор та майстер спорту Євген Світличний — що про це відомо

Щодня Україна втрачає героїв, що стали на захист своєї держави. Кожна така новина завдає болю, але ми маємо знати та вшановувати захисників. У боях за Україну загинув актор Євген Світличний. Читай у матеріалі, що про це відомо.

На фронті загинув актор Євген Світличний — що про нього відомо

На війні загинув український актор Євген Світличний. Про це повідомили на сторінці міністерства молоді та спорту. Відомо, що Євген загинув під час виконання бойового завдання, у стрілковому бою на Харківському напрямку.

Євген Світличний воював у першій окремій штурмовій роті ДУК ПС Вовки Да Вінчі.

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Євген Світличний був майстром спорту з фрі-файту, чемпіоном України, переможцем багатьох професійних турнірів. Багато українців могли знати його як актора, що зіграв Карася у фільмі Олега Сєнцова Носоріг.

Разом з Євгеном під час виконання завдання загинув Олексій Найда на псевдо Тихий.

Ми завжди будемо памʼятати світлого, доброго, завжди ввічливого хлопця, яскравого, безстрашного бійця, який любив зарубатись у поєдинку, якого любили побратими, любили фанати, поважали судді і вся федерація, — написала Всеукраїнська федерація фрі-файту.

Євген Світличний загинув 19 липня 2023 року, йому було 29 років.

Олег Сєнцов написав:

Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину.

Раніше Олег Сенцов розповідав про втрату Bradley та контрнаступ на Запоріжжі.

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