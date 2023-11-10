Война в Украине

Поражены два вражеских катера, личный состав и техника. ГУР атаковало россиян в Крыму

Анастасия Грубрина, журналист сайта 10 ноября 2023, 10:35
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