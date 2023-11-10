Поражены два вражеских катера, личный состав и техника. ГУР атаковало россиян в Крыму

Ночью, 10 ноября, было громко в Крыму. ГУР атаковало два российских катера в Черноморском. Читай подробнее, какой масштаб поражений и что говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

ГУР атаковало российские катера в Черноморском: масштаб поражений

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в результате ночной операции во временно оккупированном Крыму воины поразили малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

А именно катера проекта 11770 класса серна. Эти катера Россия использовала для оккупации острова Змеиный, перебрасывания техники и десанта. На бортах размещались и ЗРК Тор-М2. Катера класса серна имеют высокую скорость, могут вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

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На судах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82, — пишут в ГУР.

О серии взрывов очевидцы сообщали в Феодосии и Черноморском. По данным антироссийских пабликов, атаковали полуостров неизвестные беспилотники.

В Феодосии повреждена нефтебаза, а в Черноморском зафиксировано сразу несколько попаданий в местный пограничный залог. Местные сообщают, что спасатели разбирают завалы казармы после прилета. Также в море работают водолазы.

В Минобороны России заявляли о сбитии двух беспилотников над Крымом.

Раньше мы рассказывали, чем вредит умаление способностей россиян.

Фото: скриншот Google Maps

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