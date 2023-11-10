Уражено два ворожих катери, особовий склад і техніку. ГУР атакувало росіян у Криму

Уночі 10 листопада було гучно у Криму. ГУР атакувало два російські катери у Чорноморському. Читай детальніше, який масштаб уражень та що кажуть у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

ГУР атакувало російські катери у Чорноморському: масштаб уражень

Головне управління розвідки МО України повідомило, що в результаті нічної операції у тимчасово окупованому Криму воїни вразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

А саме катери проекту 11770 класу серна. Ці катери Росія використовувала для окупації острова Зміїний, перекидання техніки та десанту. На бортах розміщувалися і ЗРК Тор-М2. Катери класу серна мають високу швидкість, можуть вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

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На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82, — пишуть у ГУР.

Про серію вибухів очевидці повідомляли у Феодосії та Чорноморському. За даними антиросійських пабліків, атакували півострів невідомі безпілотники.

У Феодосії пошкоджено нафтобазу, а у Чорноморському зафіксовано одразу кілька влучань у місцеву прикордонну заставу. Місцеві повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми після прильоту. Також у морі працюють водолази.

У Міноборони Росії заявляли про збиття двох безпілотників над Кримом.

Раніше ми розповідали, чим шкодить применшення здатностей росіян.

Фото: скриншот Google Maps

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