Війна в Україні

Уражено два ворожих катери, особовий склад і техніку. ГУР атакувало росіян у Криму

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 10:35
ГУР атакувало російські катери у Чорноморському: масштаб уражень

Більше новин
Асертивність
Тренд на асертивність: що це таке та як натренувати навичку відмови
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Уражено два ворожих катери, особовий склад і техніку. ГУР атакувало росіян у Криму
Заготовляємо калину на зиму: рецепти ягоди з цукром
лікування ангіни
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Уражено два ворожих катери, особовий склад і техніку. ГУР атакувало росіян у Криму
МіГ-31: характеристики винищувача, який несе ракети Кинджал
БПЛА Punisher
Українське виробництво та покращені характеристики! Військові отримали другу партію БПЛА Punisher
Як отримати безкоштовну психологічну консультацію — деталі
Можливість безкоштовних психологічних консультацій. Що відомо про проект Spokiy

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 10 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотів “малину”, а дістав поранення та полон. Захоплені росіяни про те, чому пішли воювати
0:03:45
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо
У черзі вже 1000 вантажівок! Що відомо про протест польських перевізників на кордоні з Україною
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Найважчою є розлука з дітьми. Як минула премія Тато року-2023 та хто переміг
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Професорку Ірину Фаріон звільнити? Чому зчинився скандал та як реагують військові
0:04:44
Рація Химера
Станції РЕБ її просто не бачать! В Україні розробили унікальну рацію Himera для військових
Більше відео
Уражено два ворожих катери, особовий склад і техніку. ГУР атакувало росіян у Криму
Читати далі
МіГ-31: характеристики винищувача, який несе ракети Кинджал
HD rezka, Kinogo, Kinokrad, Filmix, Baskino заборонили в Україні: що відомо
Читати далі
Ще 16 медіасервісів заборонили в Україні: які саме та чому

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь