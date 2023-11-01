Війна в Україні
Ексклюзив

Не “чмоні” й не “ваньки”. Чи справді ворог голий та босий та чим шкодить применшення здатностей росіян

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Листопада 2023, 20:00
Війна в Україні
Фото: Depositphotos

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