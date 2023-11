Не “чмоні” й не “ваньки”. Чи справді ворог голий та босий та чим шкодить применшення здатностей росіян

На початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України наше суспільство було як ніколи раніше консолідоване та спільне у своїй меті не дати росіянам захопити столицю й інші українські міста. На подив і ворога, і всього світу, ми не злякалися у кількадесят разів більшої армії, її збройного потенціалу та головної риси російської армії — воювати без жодних правил, жорстоко та холоднокровно.

Наступним шоком для країн-союзників, що ще вагалися — чи варто надавати допомогу країні, що у рази менша за свого ворога, — стали ганебні поразки “другої армії у світі”. Після невдалого замаху на столицю, російські збройні сили позаяк стали другими — з кінця.

Однак, не применшуючи сили, відваги, розуму та простої патріотичної упертості українських військових, чимало яких стали ними уже вранці 24 лютого 2022 року, ми також маємо розуміти: тоді ворог, засліплений власною ж пропагандою, “окреслив свій потенціал коричневими лініями” ще й тому, що кинув на війну не всі сили.

Так, РФ прогнила через корупцію, особливо в силових та збройних структурах, через що окупанти подекуди не мають навіть військового взуття чи бронежилета. Так, поширено росіян кидають на штурм непідготовлених, звідки й пішли вислови про “гарматне мʼясо”. І, звісно, так, росіяни воюють не технологіями, а масою: йдуть на штурм по трупах побратимів, неначе десь позаду їх друкує 3D-принтер.

Та чи справді означає це, що ворог — голий-босий? Що окрім автівки часів Другої світової війни у них нічого немає? Насправді ні. І гостро ця тема постала в українському суспільстві саме після того, як минуло трохи більше як рік від початку нової великої фази війни. Пройшло ще трохи часу, коли шуму наробило відео волонтерки Тетяни Скоропляс в її Instagram.

У дописі дівчина розповідає, що насправді армія Росії отримує належну допомогу від тамтешніх волонтерок (які, до речі, родом з української Донеччини та вважають себе вихідцями з так званої “ДНР”). Російські волонтерки налагодили виробництво та постачання на фронт окупантам FPV-дронів, військової форми та амуніції, аптечок, рацій, тепловізорів, антидронових рушниць тощо.

Звісно, думок може бути багато, однак правда тут одна: не варто недооцінювати ворога, хоч би якими шляхами насправді окупанти отримували допомогу — від волонтерів, влади чи російських бізнесів. Адже такі наративи роблять українському народові кілька бід одночасно, і ось чому:

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук в інтервʼю Ukrainian Witness зазначав: якщо представники української влади, що мають авторитет у суспільстві, “перестараються” із заспокоєнням українців, цивільні розслабляться й перестануть допомагати власному війську.

То чи насправді російські “ваньки” — немічні та кинуті на поталу українських степів, чи все-таки Росія готова до тривалої та виснажливої війни в довгу, а українцям варто зібрати всі сили та зʼєднати їх у бустерний відсіч окупантам — розбираємо далі.

Протягом багатьох десятків років Росія працювала на сприйняття свого образу у світі. Так, РФ та її очільника боялися та навіть поважали у Європі, Азії та США. Ваги на світовому ринзі Росії додавав і ядерний арсенал.

Однак повна поразка бліцкригу Росії зняла пелену з очей багатьом лідерам світу сильних: окупанти заїздили до України на старій техніці, без запасу палива, їжі та навіть боєприпасів. Загарбники не забули прихопити святкову форму на парад, однак не взяли до уваги те, що українці не збиралися здаватися в окупацію Росії.

Чи були українці сильними та рішучими — так, і є зараз. Чи були окупанти непідготовленими належним чином — однозначно. Складалося враження, що росіяни просто не могли уявити інакшого розвитку подій, окрім як зустрічі з фанфарами, квіти, хліб і так далі.

Про це неодноразово говорять і самі військові. Наприклад, командир бойової групи К2 Кирило Верес в інтервʼю Ukrainian Witness описує росіян як сильних, хоч і обділених розумом.

— Вони сильні, хоч і дурні. Тому ніколи не можна недооцінювати ворога, ніколи. (…) Називайте як хочете (“чмобікі”, “ванька-встанька” — ред.). І я їх так деколи в жарт можу назвати, але я ніколи не казав, що вони слабкі. Якби вони були такими… вони ж майже дійшли до Києва.

Навіть якби в мене була така кількість особового складу, я б не дозволив собі такі атаки робити, — казав Верес.

Можливо, зараз ти прочитаєш дещо шокуючу для тебе інформацію — однак насправді росіяни організували кілька благодійних фондів, що допомагають армії РФ у війні в Україні.

— Діяльність фонду спрямована на надання всебічної допомоги військовослужбовцям військових частин та підрозділів, мобілізованим громадянам, їхнім рідним та близьким, у тому числі допомога у реабілітації військовослужбовців, — йдеться на сайті російського БФ.

Окрім цього, існують також й регіональні благодійні організації, як от Москва своих не бросает — її заснувала мати вже загиблого російського окупанта, що воював на українській Харківщині. Жінка та її фонд закуповують не лише провізію для окупантів, а й амуніцію.

Окрім того, нещодавно мережею Х ширилися новини з цьогорічної виставки російської зброї та амуніції для військових. Серед усього українців здивували нові розробки костюмів для окупантів з кодовою назвою Тритон.

Позаду манекена прилаштована чудернацька, на перший погляд, рамка. Насправді ж костюм оснащений модулями придушення ЛПД-801 (1,6 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц), модулями придушення ЛГШ-608 (800 МГц), ЛГШ-609 (900 МГц) для захисту не тільки солдата, але й цілого підрозділу, від безпілотників FPV і комерційних БПЛА.

Ми не можемо вважати, що ці костюми є справді ефективними, так само як і не можемо стверджувати, що були проведені відповідні випробування. Однак те, що росіяни вже створюють такі прототипи, говорить про плани окупантів підготовки до довготривалої війни.

????????Russia’s PPSh Lab Exhibits Wearable Triton CUAS Suit.



PPSh Lab, a Russian development company, has unveiled a wearable “Triton” Counter-Unmanned Aerial System (CUAS) suit. The suit is equipped with an LPD-801 suppressor (1.6 GHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz), LGSh-608 (800 MHz), and… pic.twitter.com/7N3gwT3QI1