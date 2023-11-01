Не “чмони” и не “ваньки”. Правда ли враг голый и босый, и чем вредит приуменьшение способностей россиян

В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наше общество было как никогда раньше консолидировано и едино в своей цели — не дать россиянам захватить столицу и другие украинские города. К удивлению и врага, и всего мира, мы не испугались в несколько десятков раз большей армии, её вооруженного потенциала и главной черты российской армии — воевать без всяких правил, жестоко и хладнокровно.

Следующим шоком для ещё сомневающихся союзников касательно вопроса, стоит ли оказывать помощь стране, которая в разы меньше своего врага, — стали позорные поражения “второй армии в мире”. После неудачного покушения на столицу, российские вооруженные силы таки стали вторыми — с конца.

Однако, не применьшая силу, отвагу, ум и патриотическое упрямство украинских военных, многие из которых стали ими уже утром 24 февраля 2022 года, мы также должны понимать: тогда враг, ослепленный собственной пропагандой, “очертил свой потенциал коричневыми линиями” ещё и потому , что бросил на войну не все силы.

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Да, РФ прогнила из-за коррупции, особенно в силовых и вооруженных структурах, из-за чего оккупанты иногда не имеют даже военной обуви или бронежилета. Да, часто россиян бросают на штурм неподготовленными, откуда и пошли высказывания о “пушечном мясе”. И, конечно, да, россияне воюют не технологиями, а массой: идут на штурм по трупам собратьев, словно где-то сзади их печатает 3D-принтер.

Но действительно ли это означает, что враг — голый-босый? Правда ли, что, кроме автомобиля времен Второй мировой войны, у них ничего нет? На самом деле — нет. И остро эта тема возникла в украинском обществе именно после того, как прошло чуть больше года с начала новой фазы войны. Прошло ещё немного времени, когда шума наделало видео волонтера Татьяны Скоропляс в её Instagram.

В сообщении девушка рассказывает, что на самом деле армия России получает надлежащую помощь от тамошних волонтеров (которые, кстати, родом из украинской Донбасса и считают себя выходцами из так называемой “ДНР”). Российские волонтеры наладили производство и поставку на фронт оккупантам FPV-дронов, военной формы и амуниции, аптечек, раций, тепловизоров, антидроновых ружей и другого.

Целью Татьяны Скоропляс было показать украинцам, почему так необходимо донатить нашим волонтерам и всячески помогать ВСУ. Под сообщением разгорелись споры: мол, пусть сначала власти начнут помогать, а такие видео на самом деле демотивируют, а не наоборот.

Конечно, мнений может быть много, однако правда здесь одна: не стоит недооценивать врага, какими бы путями на самом деле оккупанты не получали помощь — от волонтеров, властей или российских бизнесов. Ведь такие нарративы делают украинскому народу несколько бед одновременно, и вот почему:

если читать и думать, что российская армия — необеспеченная, бедная, необученная и неорганизованная — возникает вопрос, для чего помогать украинским вооруженным силам;

недооценка потенциала армии РФ отрицательно сказывается на обороноспособности украинской армии;

между гражданскими и военными возникают конфликты — пока первые считают, что война уже практически выиграна, другие видят реальную ситуацию на фронте;

от завышенных ожиданий украинцы болезненно воспринимают медленное контрнаступление, успех в, по их мнению, незначительных военных операциях;

такое искаженное видение порождает отсутствие необходимости следить за актуальной ситуацией, война становится фоном для гражданских, а не ключевым событием;

чем меньше помощь нашим войскам — тем лучше линия обороны и потенциал наступательных войск врага;

высокие ожидания от ВСУ и высмеивание оккупантов отрывает украинцев от реальности, мы не готовы воспринимать распространенные мнения военных, что война может продолжаться ещё восемь-десять лет;

слова о “две-три недели” внушают надежду у украинцев, уже уставших от войны, чем могут удачно пользоваться популисты;

высмеивание россиян становится ключевой темой среди СМИ, инфлюэнсеров и политиков, формируется ложное информационное поле, а значит, вредная пропаганда.

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук в интервью Ukrainian Witness отмечал: если представители украинской власти, обладающие авторитетом в обществе, “переусердствуют” с успокоением украинцев, граждане расслабятся и перестанут помогать собственному войску.

Я понимаю, для чего это делается — чтобы экономика функционировала, чтобы люди себя чувствовали более или менее комфортно. Но главное с этим не “переборщить”, потому что люди полностью расслабятся, — говорит военный.

На самом ли деле российские “ваньки” немощные и брошенные на растерзание украинских степей, или все-таки Россия готова к длительной и изнурительной войне в долгую, а украинцам стоит собрать все силы и объединить их в бустерный отпор оккупантам — разбираем дальше.

Миф 1: российская армия — слабая и неорганизованная

В течение многих десятков лет Россия работала на свой имидж в мире. Да, РФ и ее руководителя боялись и даже уважали в Европе, Азии и США. Массы на мировом ринге России прибавлял и ядерный арсенал.

Однако полное поражение блицкрига России сняло пелену с глаз многим лидерам мира сильных: оккупанты заезжали в Украину на старой технике, без запаса топлива, еды и даже боеприпасов. Захватчики не забыли прихватить праздничную форму на парад, однако не приняли во внимание, что украинцы не собирались сдаваться в оккупацию России.

Были ли украинцы сильными и решительными — да, такими являются и сейчас. Были ли оккупанты неподготовленными должным образом — однозначно. Создавалось впечатление, что россияне просто не могли представить иного развития событий, кроме как встречи с фанфарами, цветами, хлебом и солью.

Но сейчас уже перевалило за 600 дней великой войны. До сих пор ли верят оккупанты в скорую победу? Нет. Они мудреют и готовятся к продолжительному бою.

Об этом не раз говорят и сами военные. Например, командир боевой группы К2 Кирилл Верес в интервью Ukrainian Witness описывает россиян как сильных, хоть и обделенных разумом.

— Они сильные, хоть и дураки. Потому никогда нельзя недооценивать врага, никогда. (…) Назовите как хотите (“чмобики”, “ванька-встанька” — ред.). И я их так иногда в шутку могу назвать, но я никогда не говорил, что они слабые. Если бы они не были такими… они почти дошли до Киева.

Даже если бы у меня было такое количество личного состава, я бы не позволил себе такие атаки делать, — говорил Верес.

Миф 2: армия РФ брошена на ростерзание судьбы и не обеспечивается

Возможно, сейчас ты прочтешь несколько шокирующую для тебя информацию — однако на самом деле россияне организовали несколько благотворительных фондов, помогающих армии РФ в войне в Украине.

Так, один из ведущих и крупнейших благотворительных фондов на территории РФ Своих не бросаем всячески помогает российским армейцам, о чем и пишет на своей странице.

— Деятельность фонда направлена на оказание всесторонней помощи военнослужащим воинских частей и подразделений, мобилизованным гражданам, их родным и близким, в том числе помощь в реабилитации военнослужащих, — говорится на сайте российского БФ.

Кроме этого, существуют также и региональные благотворительные организации, вот как Москва своих не бросает — её основала мать уже погибшего российского оккупанта, воевавшего в украинской Харьковской области. Женщина и её фонд закупают не только провизию для оккупантов, но и амуницию.

Кроме того, недавно сетью Х распространялись новости с выставки российского оружия и амуниции для военных. Среди всего украинцев удивили новые разработки костюмов для оккупантов с кодовым названием Тритон.

Позади манекена пристроена странная, на первый взгляд, рамка. На самом же деле костюм оснащен модулями подавления ЛПД-801 (1,6 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц), модулями подавления ЛГШ-608 (800 МГц), ЛГШ-609 (900 МГц) для защиты не только солдата, но и целого подразделения, от беспилотников FPV и коммерческих БПЛА.

Мы не можем считать, что эти костюмы действительно эффективны, так же как и не можем утверждать, что были проведены соответствующие испытания. Однако то, что россияне уже создают такие прототипы, говорит о планах оккупантов подготовки к долговременной войне.

????????Russia’s PPSh Lab Exhibits Wearable Triton CUAS Suit.



PPSh Lab, a Russian development company, has unveiled a wearable “Triton” Counter-Unmanned Aerial System (CUAS) suit. The suit is equipped with an LPD-801 suppressor (1.6 GHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz), LGSh-608 (800 MHz), and… pic.twitter.com/7N3gwT3QI1 — Intel Drop (@IntelDrop_) October 14, 2023

Миф 3: россиян не готовят к войне

Из-за больших потерь российского личного состава и их техники создается впечатление, что их совсем не готовят к боевым столкновениям. Отчасти так действительно происходит: о том, что вчерашних гражданских россиян без подготовки уже сегодня отправляют на передовую заявляло и Минобороны Великобритании еще в начале декабря прошлого года.

То же говорит и недавний отчет Института изучения войны (ISW): во время штурма Авдеевки российские отряды пехоты за несколько дней теряют от 40% до 70% личного состава.

Однако для многих уже стало очевидным и то, что, несмотря на откровенно варварские методы наступления и ведения войны, россияне вполне осознают важность ведения войны роботизированными системами. В частности, речь идет о дронах и их управлении.

Учатся этому на симуляторах FPV-дронов. Совершенно очевидно, что оккупанты подошли к подготовке серьезно.

Тим часом на болотах системно вчаться на симуляторах FPV.



Коли ми лише думаємо та раком боком якось збираємо геймерське залізяччя для симуляторів — піd@ри до цього питання підійшли системно. https://t.co/DCrJ1T7lGH — ???????? Збройні Мізки України ☢️ (@lUkraineLibre) October 16, 2023

Миф 4: в России вот-вот закончится оружие

Этот миф активно распространялся по информационному пространству украинцев ещё с прошлой осени. Особую огласку он набрал тогда, когда многочисленные военные эксперты размышляли, на сколько ещё времени России хватит советских запасов оружия и будет ли это значит, что войну РФ проиграет.

Уже сейчас очевидно, что РФ наладила поставки оружия и компонентов из других, дружественных к ней стран — Ирану в частности. К примеру, именно дроны-камикадзе типа Shahed 136 являются продукцией Ирана.

Также следует добавить, что, несмотря на санкции, введенные цивилизованным миром против России, Кремль нашел обходные пути доступа к иностранным продуктам, которые использует в войне против Украины. К примеру, летом разведка США сообщала, что Китай помогает РФ обходить санкции и, вероятно, предоставляет Москве технологии военного и двойного назначения для ведения войны против Украины, — писали в Reuters.

Вместе с тем, недавно в рамках встречи канцлера Германии Олафа Шольца и президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева последний заявил, что не будет помогать РФ обходить санкции. Вероятно, такое заявление состоялось на фоне ухудшения отношений между двумя странами и общей ситуацией в ОДКБ.

Однако вполне возможно, что до этого заявления Россия могла получать необходимую ей продукцию как через Казахстан, так и Белорусь.

По заявлению заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого в мае этого года, Россия сейчас имеет возможность производить в месяц 25 ракет Калибр, 35 единиц Х-101, два Кинжала и пять баллистических ракет 9М723 в Искандер-М.

Миф 5: армия России — немотивированная

Больше разговоров сейчас ходит именно о мотивации россиян идти на фронт и воевать. Оккупанты сбегают с позиций, сдаются в плен — это правда, однако не обо всех.

Ведь не стоит забывать, что кроме новобранцев в рядах ВС РФ есть немало профессиональных военных, прошедших не одну войну. Не стоит напоминать и о Вагнере, который воевал на самых горячих направлениях в Украине.

Однако украинские военные также отмечают, что россиян мотивируют чем-то другим, чем украинцев, чтобы те пошли в армию.

Украинский военнослужащий и поэт Павел Вышебаба в недавнем интервью Маше Ефросининой поделился мнениями, почему все больше россиян вступают в ряды армии и идут на войну против Украины.

Не секрет, что россияне идут на войну не из-за высокого уровня патриотизма, а из-за низкого уровня жизни. Кредиты, ипотеки, неуважение общества, проблеммы в семье — все это обещает решить вступление в армию, как говорит российская пропагандистская реклама на их ТВ.

— Я считаю, что у нас не очень мощная пропаганда, а вот в России реально сильная. Они собирают за месяц 200 тыс. человек, в который раз! И это показывает эффективность их пропаганды и этих роликов: “У тебя кредит, ипотека, ты проиграл в казино? Не проблема! Иди в войско и государство забудет об этих грехах!”, — говорит Павел Вышебаба.

Нам не время расслабляться

После прочтения этого текста ты, возможно, испытаешь ещё большую усталость, раздражение или растерянность. Это нормально в тот период, который сейчас проживают украинцы.

Однако мы не можем расслабиться и думать, что нам поможет кто-нибудь другой. Это подобно тому, как в ситуации, когда человек просит о помощи: вероятнее всего, после возгласа: “Помогите кто-нибудь”, другие слышат: “Кто-нибудь, но не я”.

Так и здесь: обращаться следует к себе и своим согражданам.

Практический психолог Анастасия Саска в комментарии Вікнам-новини отмечает: если донат для ВСУ уже не становится ежедневным ритуалом, следует мотивировать и себя, и других.

Как мотивировать себя

Сознательно подойди к этому вопросу. Ответь, почему именно ты должен донатить, какие потребности это поможет закрыть. Это больше расширяет самую информационную составляющую, куда пойдут твои деньги, то есть что они не просто “уйдут” с карточки, а действительно будут полезными. Конкретность: важно для себя определить сумму, которую ты готов донатить на месяц или на неделю, также можно установить конкретные организации или бригады, которые будут у тебя вызывать больше доверия. Думай о том, что твои взносы действительно веские и важные. Положительное подкрепление поведения и вознаграждение. Важно также беспокоиться о себе и своих потребностях, поэтому можно выделять определенную сумму для себя. Это поможет дать возможность себе отдохнуть и на уровне рефлексов подкрепить желаемое поведение.

Как мотивировать других

— Эти советы работают как для себя, так и для других. Также можно говорить о важности и целесообразности такой деятельности, подкреплять это приятной активностью. Сделай это совместным времяпрепровождением, например, посещай аукционы на ВСУ.

Если же нет возможности материально помочь, можно плести маскировочные сетки или изготавливать окопные свечи вместе с другими людьми: кроме пользы для ВСУ это также будет полезно для твоих отношений с другими людьми.

Также важным элементом в мотивировании других является признание и благодарность, то есть любой донат или помощь нужно отмечать как важную и благодарить за неё, это будет придавать человеку ощущение, что его действия действительно важны и полезны, — заключает психолог.

Как помочь армии

Если после прочтения материала у тебя возникло желание аккумулировать свое желание помощи украинской армии, тогда не ходи далеко — мы прикрепили ссылки на проверенные сборы ниже. И помни: это не военным нужны донаты, это нам нужно, чтобы военным было чем отвоевывать украинскую землю.

Благотворительный фонд Повернись живим:

Счет в Приватбанке: UA383052990000026005015017860. ЕГРПОУ: 39696398

Женское движение Ветеранка:

Счет в ПриватБанке: UA863052990000026009005028382. ЕГРПОУ: 45043389.

Проект Землячки:

Номер карты в ПриватБанке: UA5457082222685591.

Благотворительный фонд Соломʼянські котики:

Счет в ПриватБанке: UA283052990000026003045019432.

Ранее мы также рассказывали тебе о нюансах нового законопроекта по ввозу и учету гуманитарной помощи в Украину из-за рубежа. О преимуществах и недостатках, читай в нашем другом материале.

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