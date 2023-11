Не “чмони” и не “ваньки”. Правда ли враг голый и босый, и чем вредит приуменьшение способностей россиян

В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину наше общество было как никогда раньше консолидировано и едино в своей цели — не дать россиянам захватить столицу и другие украинские города. К удивлению и врага, и всего мира, мы не испугались в несколько десятков раз большей армии, её вооруженного потенциала и главной черты российской армии — воевать без всяких правил, жестоко и хладнокровно.

Следующим шоком для ещё сомневающихся союзников касательно вопроса, стоит ли оказывать помощь стране, которая в разы меньше своего врага, — стали позорные поражения “второй армии в мире”. После неудачного покушения на столицу, российские вооруженные силы таки стали вторыми — с конца.

Однако, не применьшая силу, отвагу, ум и патриотическое упрямство украинских военных, многие из которых стали ими уже утром 24 февраля 2022 года, мы также должны понимать: тогда враг, ослепленный собственной пропагандой, “очертил свой потенциал коричневыми линиями” ещё и потому , что бросил на войну не все силы.

Да, РФ прогнила из-за коррупции, особенно в силовых и вооруженных структурах, из-за чего оккупанты иногда не имеют даже военной обуви или бронежилета. Да, часто россиян бросают на штурм неподготовленными, откуда и пошли высказывания о “пушечном мясе”. И, конечно, да, россияне воюют не технологиями, а массой: идут на штурм по трупам собратьев, словно где-то сзади их печатает 3D-принтер.

Но действительно ли это означает, что враг — голый-босый? Правда ли, что, кроме автомобиля времен Второй мировой войны, у них ничего нет? На самом деле — нет. И остро эта тема возникла в украинском обществе именно после того, как прошло чуть больше года с начала новой фазы войны. Прошло ещё немного времени, когда шума наделало видео волонтера Татьяны Скоропляс в её Instagram.

В сообщении девушка рассказывает, что на самом деле армия России получает надлежащую помощь от тамошних волонтеров (которые, кстати, родом из украинской Донбасса и считают себя выходцами из так называемой “ДНР”). Российские волонтеры наладили производство и поставку на фронт оккупантам FPV-дронов, военной формы и амуниции, аптечек, раций, тепловизоров, антидроновых ружей и другого.

Конечно, мнений может быть много, однако правда здесь одна: не стоит недооценивать врага, какими бы путями на самом деле оккупанты не получали помощь — от волонтеров, властей или российских бизнесов. Ведь такие нарративы делают украинскому народу несколько бед одновременно, и вот почему:

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук в интервью Ukrainian Witness отмечал: если представители украинской власти, обладающие авторитетом в обществе, “переусердствуют” с успокоением украинцев, граждане расслабятся и перестанут помогать собственному войску.

На самом ли деле российские “ваньки” немощные и брошенные на растерзание украинских степей, или все-таки Россия готова к длительной и изнурительной войне в долгую, а украинцам стоит собрать все силы и объединить их в бустерный отпор оккупантам — разбираем дальше.

В течение многих десятков лет Россия работала на свой имидж в мире. Да, РФ и ее руководителя боялись и даже уважали в Европе, Азии и США. Массы на мировом ринге России прибавлял и ядерный арсенал.

Однако полное поражение блицкрига России сняло пелену с глаз многим лидерам мира сильных: оккупанты заезжали в Украину на старой технике, без запаса топлива, еды и даже боеприпасов. Захватчики не забыли прихватить праздничную форму на парад, однако не приняли во внимание, что украинцы не собирались сдаваться в оккупацию России.

Были ли украинцы сильными и решительными — да, такими являются и сейчас. Были ли оккупанты неподготовленными должным образом — однозначно. Создавалось впечатление, что россияне просто не могли представить иного развития событий, кроме как встречи с фанфарами, цветами, хлебом и солью.

Об этом не раз говорят и сами военные. Например, командир боевой группы К2 Кирилл Верес в интервью Ukrainian Witness описывает россиян как сильных, хоть и обделенных разумом.

— Они сильные, хоть и дураки. Потому никогда нельзя недооценивать врага, никогда. (…) Назовите как хотите (“чмобики”, “ванька-встанька” — ред.). И я их так иногда в шутку могу назвать, но я никогда не говорил, что они слабые. Если бы они не были такими… они почти дошли до Киева.

Даже если бы у меня было такое количество личного состава, я бы не позволил себе такие атаки делать, — говорил Верес.

Возможно, сейчас ты прочтешь несколько шокирующую для тебя информацию — однако на самом деле россияне организовали несколько благотворительных фондов, помогающих армии РФ в войне в Украине.

— Деятельность фонда направлена на оказание всесторонней помощи военнослужащим воинских частей и подразделений, мобилизованным гражданам, их родным и близким, в том числе помощь в реабилитации военнослужащих, — говорится на сайте российского БФ.

Кроме этого, существуют также и региональные благотворительные организации, вот как Москва своих не бросает — её основала мать уже погибшего российского оккупанта, воевавшего в украинской Харьковской области. Женщина и её фонд закупают не только провизию для оккупантов, но и амуницию.

Кроме того, недавно сетью Х распространялись новости с выставки российского оружия и амуниции для военных. Среди всего украинцев удивили новые разработки костюмов для оккупантов с кодовым названием Тритон.

Позади манекена пристроена странная, на первый взгляд, рамка. На самом же деле костюм оснащен модулями подавления ЛПД-801 (1,6 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц), модулями подавления ЛГШ-608 (800 МГц), ЛГШ-609 (900 МГц) для защиты не только солдата, но и целого подразделения, от беспилотников FPV и коммерческих БПЛА.

Мы не можем считать, что эти костюмы действительно эффективны, так же как и не можем утверждать, что были проведены соответствующие испытания. Однако то, что россияне уже создают такие прототипы, говорит о планах оккупантов подготовки к долговременной войне.

