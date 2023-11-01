Не “чмони” и не “ваньки”. Правда ли враг голый и босый, и чем вредит приуменьшение способностей россиян

Война в Украине
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Виктория Мельник, журналист сайта 01 ноября 2023, 20:00
Война в Украине
Фото: Depositphotos

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