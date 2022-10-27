“Бабы, рожайте!”: как проходит мобилизация в России и помогают ли шаманские амулеты

Российские вагнеровцы начали массово рекрутировать заключенных, больных на ВИЧ и гепатит С. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины. Только из одной исправительной колонии набрали более 100 таких воинов.

Инфицированных боевиков маркируют браслетами. Если ВИЧ, то браслет красный, а если гепатит — то белый. Спросишь, зачем? Уже известно, что российские медики отказываются оказывать помощь раненым с подобными заболеваниями.

Армия по-российски

Продолжается во “второй армии мира” и мобилизация, несмотря на ряд заявлений российских чиновников о ее сворачивании. Издание Медиазона, проанализировав данные из 75 регионов о количестве так называемых ускоренных свадеб, посчитало, что в России могли мобилизовать не менее 492 тысяч человек. А свежеиспеченным солдатам не то что не хватает патронов — им нечего есть.

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Из перехваченных разговоров оккупантов можно узнать: мобилизация идет ускоренными темпами.

Жена оккупанта: Пришла позавчера повестка, около девяти утра. Сказали (мужу ее знакомой), что 1 числа с вещами в военкомат. А потом приехали через несколько часов, в обед, и забрали в часть. В тот же день!

Вместе с тем причин для радости у военных РФ действительно нет, потому что даже по подсчетам их лживых СМИ за этот месяц, пока продолжается “частичная мобилизация”, уже погибло более полусотни мужчин. Большинство из них даже не успели доехать до фронта. Известно также и о случаях самоубийства среди свежемобилизованных.

Ну а родителей горе-вояки утешает священник из православного регионального телеканала Спас. Его проповеди трактуют так: рожайте больше и будете отпускать легче.

Если следовать заповедям Божьим о “плодитесь, размножайтесь”, отказаться от искусственных способов прерывания беременности, то, соответственно, и детей станет больше и с ними будет не так сложно расставаться. Не так страшен черт, как его рисуют!

А рожать таки надо, потому что русские военкоматы гребут всех. Группа расследователей-журналистов, которая родом из России, подытожила результат мобилизации последнего месяца: мобилизация провалена в части набора людей.

Мобилизация в России: несколько советов, как убить армию своими руками

А готовят россиян к фронту блестяще — от пяти до десяти дней, прямо пропорционально времени и возможностям. В Иркутской области, например, шаманы вручают обереги своим землякам, которые должны уходить на фронт. И это уже хоть что-то! Потому что русские полки, уже находящиеся в зоне боевых столкновений, не имеют не только оружия, но и пищи.

Воды нет, еды тоже и оружия. Подготовки никакой не было, задачи не ясны, нет связи и обстрелы постоянные. За последнюю ночь было восемь 200-х.

На фронте обостряются проблемы со здоровьем: бронхиты, пневмонии, остеохондрозы стали там уже обыденностью. Так что надеяться приходится только на Божью помощь, которая приходит к воинам в виде священников, крестит их и символически сливает святую воду в трупные пакеты.

Семьям военных в Якутске предлагают успокоиться одноразовой продуктовой помощью, в которую входят картофель, морковь и капуста.

Путин обещал своим гражданам, что мобилизация закончится уже через два дня, а украинские Вооруженные силы обещают украинцам еще много хороших россиян. Кстати, возможно, тебя интересует, нормально ли то, что тебе нравится смотреть на трупы российских солдат? Тогда загляни в наш материал.

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