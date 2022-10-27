“Бабы, рожайте!”: как проходит мобилизация в России и помогают ли шаманские амулеты

Мир

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Наталья Ничай 27 октября 2022, 20:00

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0:02:54
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилые плащ-палатки, шапка-ушанка и автоматы со ржавчиной — как Россия обеспечивает снаряжением новых мобилизованных
Больше видео
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
Читать дальше
Нам не хватало Украины — история супругов из Донецкой области, которые бесплатно тренируют переселенцев
Відбудова закладів освіти в Київській області після окупації
Читать дальше
Украли технику, а детям оставили свои пожитки — как под Киевом реанимируют лицей после оккупации

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