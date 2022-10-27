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“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети

Наталія Ничай 27 Жовтня 2022, 20:00

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0:02:54
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих
“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети
Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром
Більше відео
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
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Нам не вистачало України — історія подружжя з Донеччини, яке безплатно тренує переселенців
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