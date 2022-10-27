“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети

Російські вагнерівці почали масово рекрутувати в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит С. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Лише з однієї виправної колонії набрали понад 100 таких вояків.

Інфікованих бойовиків маркують браслетами. Якщо ВІЛ, то браслет червоний, а якщо гепатит — то білий. Спитаєш, для чого? Уже відомо, що російські медики відмовляються надавати допомогу пораненим з такими захворюваннями.

Армія по-російськи

Триває у “другій армії світу” й мобілізація, попри низку заяв російських посадовців, що вона згортається. Видання Медіазона, проаналізувавши дані з 75 регіонів про кількість так званих прискорених весіль, порахувало, що в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб. А свіжоспеченим солдатам не те що бракує патронів — їм нічого їсти.

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З перехоплених розмов окупантів можна дізнатися: мобілізація йде пришвидшеними темпами.

Дружина окупанта: Прийшла позавчора повістка, близько дев’ятої ранку. Сказали (чоловіку її знайомої), що 1 числа з речами у військкомат. А потім приїхали через кілька годин, в обід, і забрали до частини. Того ж дня!

Разом з тим причин для радості у військових РФ справді немає, бо навіть за підрахунками їхніх брехливих ЗМІ за цей місяць, доки триває “часткова мобілізація”, уже загинуло понад півсотні чоловіків. Більшість із них навіть не встигли доїхати до фронту. Відомо також і про випадки самогубства серед свіжомобілізованих.

Ну а батьків горе-вояк утішає священик із православного регіонального телеканалу Спас. Його проповіді трактують так: народжуйте більше й відпускатимете легше.

Якщо слідувати заповіді Божій про “плодіться, розмножуйтесь”, відмовитися від штучних способів переривання вагітності, то, відповідно, й дітей стане більше і з ними буде не так складно розлучатись. Не так страшний чорт, як його малюють!

А народжувати таки треба, бо ж російські військкомати гребуть усіх. Група розслідувачів-журналістів, яка родом із Росії, виснувала результат мобілізації останнього місяця: мобілізація провалена в частині набору людей.

Мобілізація у Росії: кілька порад, як вбити цілу армію власноруч

А готують росіян до фронту блискуче — від п’яти до десяти днів, прямопропорційно часу й можливостям. В Іркутській області, наприклад, шамани вручають обереги своїм землякам, що мають іти на фронт. І це вже щось! Бо російські полки, що вже перебувають у зоні бойових зіткнень, не мають не те що зброї, а й їжі.

Води немає, їжі також і зброї. Підготовки ніякої не було, завдання незрозумілі, немає зв’язку й обстріл постійний. За останню ніч було вісім 200-х.

На фронті загострюються й проблеми зі здоров’ям: бронхіти, пневмонії, остеохондрози стали вже буденністю. Тож сподіватися доводиться лише на Божу поміч, яка приходить до вояків у вигляді священиків, охрещує їх і символічно зливає святу воду до трупних пакетів.

Сім’ям військових у Якутську пропонують заспокоїтися одноразовою продуктовою допомогою, до якої входить картопля, морква та капуста.

Путін обіцяв своїм громадянам, що мобілізація закінчиться уже за два дні, а українські Збройні сили обіцяють українцям ще багато хороших росіян. До речі, можливо, тебе цікавить, чи це нормально, якщо подобається дивитися на трупи російських солдатів? Тоді зазирни до нашого матеріалу.

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