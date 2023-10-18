Новости
Эксклюзив

Попытка борьбы с коррупцией или убийство волонтерской помощи: за что или против кого изменения в правилах ввоза гумпомощи

Виктория Мельник, журналист сайта 18 октября 2023, 18:00
Попытка борьбы с коррупцией или убийство волонтерской помощи: за что или против кого изменения в правилах ввоза гумпомощи
Фото: Facebook

Эксклюзивы
цькування в школі
“Что делать, если моего ребенка травят в школе, как побороть буллинг”
Інна Микуцька
Оккупанты решили, что они дома, в моем украинском Херсоне: хроники оккупации гида Инны Микуцкой
пошук роботи
“Как поддерживать себя в ситуации разочарования во время поиска работы?”
Користь та небезпека різних видів спорту: як вибрати пояснює експертка
Польза и опасность разных видов спорта: как правильно выбрать, чтобы достичь целей
Смотреть больше

Больше новостей
Куди поїхати в Греції
Завораживающая, античная и активная: куда поехать отдыхать в Греции
мити волосся
Чтобы волосы были здоровыми: как часто надо мыть голову?
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Последствия вчерашней вечеринки догоняют сегодня? Как быстро убрать перегар
Попытка борьбы с коррупцией или убийство волонтерской помощи: за что или против кого изменения в правилах ввоза гумпомощи
Классика со сладкой ноткой — фаршированный перец с мясом и вишней от Евгения Клопотенко
Смотреть больше

Материалы по теме

Вибухи в Запоріжжі сьогодні 18 жовтня 2023: що відомо
Ракетами по многоэтажке в центре города: взрывы в Запорожье сегодня и сколько жертв — обновлено
Ратифікація
Ратификация: что это и особенности процесса в Украине
ТРЦ Gulliver запрошує на святкування свого 10-річчя 21 жовтня 2023
Свет — в каждом: ТРЦ Gulliver приглашает на празднование своего 10-летия
Удар по Обухівці 18 жовтня 2023: кількість загиблих та поранених
Двое детей остались без мамы. Россияне ракетами ударили по Обуховке 18 октября — последствия

Видео
0:07:04
Telegram

Нацсовет хочет урегулировать работу Telegram в Украине — что будет с популярным мессенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 18 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склады НАТО неисчерпаемы? Кулеба об оружии, договоренности с ОБСЕ и эвакуации из Израиля и Газы
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Ни одного уцелевшего дома: какая ситуация в Авдеевке сегодня и как проходит эвакуация населения
0:05:17
Звезды развлекают детей
Звезды стали ближе! В киевской гимназии школьников развлекают Kalush, Притула и Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 17 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:57
восстановление домов в Харькове
Люди потеряли все, но остались в живых. Как Харьков-железобетон приходит в себя после атаки 6 октября
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залетают в глубокий тыл россиян. Аэроразведка показала, как уничтожает технику врага — чем можно помочь
0:06:39
90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом
Боятся слова геноцид! Как почтят 90-ую годовщину Голодомора и какие страны не признали страшное преступление
0:09:07
Ситуація навколо Бахмута сьогодні 16 жовтня 2023 року: що відомо про нову тактику росіян
Стало больше ночных штурмов — снайпер Президентской бригады о новой тактике оккупантов под Бахмутом
Больше видео
11 ознак, що ви підходите одне одному в парі — секрети здорових стосунків
Читать дальше
А мы точно подходим друг другу? 11 признаков, что ваши отношения долгосрочные и здоровые
Вибухи в Запоріжжі сьогодні 18 жовтня 2023: що відомо
Читать дальше
Ракетами по многоэтажке в центре города: взрывы в Запорожье сегодня и сколько жертв — обновлено

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь