Попытка борьбы с коррупцией или убийство волонтерской помощи: за что или против кого изменения в правилах ввоза гумпомощи

Безусловно, новые вызовы украинской жизни требуют новых решений. Не секрет, что благодаря развитию волонтерской деятельности, пик которого пришелся именно на последние полтора года войны, у украинской армии и уязвимых групп общества есть вещи, что им необходимы.

Однако вместе с волонтерством, новое развитие получила и коррупция. Ежемесячно украинцы возмущаются от новых схем, которые придумывают недобродетельные сограждане. То здесь, то там мы слышим о краже, “дерибане”, продаже гуманитарки в супермаркетах, или просто мошеннических сборах.

Государство реагирует, однако всегда ли такая реакция удачная и своевременная?

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Месяц назад правительство постановило утвердить Порядок пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения с некоторыми изменениями, которые должны заработать с 1 декабря 2023 года.

Неотложность изменений вызвана немалыми скандалами вокруг гуманитарной помощи, к тому же в настоящее время гуманитарка, ввозимая в Украину и распределяемая по городам, абсолютно не регулируется. Таким образом, государство стремится урегулировать ввозимое в страну и переместить это в правовую плоскость.

Но предложенных в Кабмине изменений насчитывается 20, и большая часть из них усложняет весь процесс получения и передачи гуманитарной помощи.

Волонтерское сообщество активно обсуждает Порядок, а сетью уже распространяются нарративы, якобы власти делают все, чтобы монополизировать и оставить “на плаву” только крупные благотворительные фонды.

Более того, бытуют также и мнения, что таким образом уровень коррупции только возрастет, а не наоборот: ведь найдутся те, кто за отдельную плату поможет обойти все камни бюрократии Порядка.

На своих страницах в социальных сетях волонтеры и люди, помогающие доставлять гумдопомощь в горячие точки или гражданским в прифронтовые места возмущаются: власти хотят похоронить волонтерство в стране в состоянии войны?!

Ведь, по их словам, из-за таких осложнений многие благотворительные фонды Украины просто перестанут существовать, а зарубежным благотворителям проще станет посылать помощь в Африку, чем сюда.

Попытка борьбы с коррупцией или убийство волонтерской помощи: за что или против кого изменения в правилах ввоза гумпомощи / 4 Фотографии

О том, доводит ли власть украинских волонтеров до самоубийства, или Постановление действительно имеет целью упростить и — главное — ввести гумдопомощь в законную плоскость, журналист Вікна-новини расспросила у юриста АО Баррістерс и руководителя юридического отдела ОО Дієва громада Києва Сергея Ланкина, а также главы волонтерского фонда Паруса Свободы в Нидерландах Вероники Муцей, которая собирает и присылает гумконвои из Нидерландов в Украину.

Правила ввоза и учета гуманитарной помощи с 1 декабря: что изменится

С начала действия военного положения и до сих пор в Украине действуют некоторые правила для ввоза гуманитарной помощи в нашу страну из-за границы и её закупки и получения здесь.

В настоящее время благотворительная организация, волонтеры должны соблюдать следующие правила:

получатель или его представитель (например, водитель) представляет в электронной или бумажной форме декларацию для таможенного оформления товаров как гуманитарной помощи;

для отдельных товаров (пластины для бронежилетов, переносные радиостанции военного назначения, беспилотные летательные аппараты военного назначения, бинокли, монокуляры и другие оптические трубы, магниферы военного назначения, коллиматорные прицелы, оптические прицелы военного назначения, тепловизоры, приборы ночного видения) таможенным органам следует подать письмо от получателя (например, воинской части);

На этих двух пунктах все и кончалось. Распространено, если средства на помощь собирали среди общественности, то в своих социальных сетях благотворительный фонд или волонтеры обнародовали отчеты (фото, видео или текст) от тех, кто получил помощь.

Однако с 1 декабря 2023 года Кабмин вводит в действие изменения, которые уже успели ознаменовать “20 кругами ада” для всех участников процесса.

На самом же деле, в объяснении Минсоцполитики говорится, что внедрение доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи является правильным решением.

— С помощью веб-платформы Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи, организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения будет сохранен, процесс ввоза таких грузов упрощен. Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки.

Информация о таких грузах будет закрыта для соображений безопасности, — говорится в сообщении.

Юрист Сергей Ланкин объяснил простыми словами, что именно изменится с 1 декабря 2023 года.

— 5 сентября 2023 года Кабинетом Министров Украины было принято постановление Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, изменившее правила ввоза и учета гуманитарной помощи.

Следовательно, если раньше ввоз гуманитарной помощи от доноров проходил по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи декларации, то этим постановлением была введена Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи, в которой должны зарегистрироваться все благотворительные организации, ввозящие гуманитарную помощь.

Также указанными изменениями введена обязанность получателей гуманитарной помощи предоставлять отчет (в электронной или бумажной форме) в электронный кабинет упомянутой автоматизированной системы о наличии и распределении гуманитарной помощи до 15 числа каждого месяца.

В то же время, если отчет не будет представлен в течение 90 дней со дня таможенного оформления гуманитарной помощи, такой получатель теряет свой статус, а его электронный кабинет автоматически блокируется.

Также постановление отменяет гарантийные письма за гуманитарной помощью, которые должен предоставлять приобретатель гуманитарной помощи ранее.

Правила ввоза и учета гуманитарной помощи с 1 декабря:

получатель (волонтер, благотворительный фонд) генерирует квалифицированную электронную подпись;

получатель подает электронное заявление о регистрации в систему, которую ведет Минсоцполитики;

система автоматически присваивает получателю номер в системе;

получатель вносит информацию о каждой партии товаров, которые планирует ввозить на таможенную территорию Украины: товарная группа груза по УКТВЭД, количество и вес каждой группы товара, процент износа или срок годности, письменное предложение донора (дарственный документ) или счет-фактура, письма приобретателей относительно потребности в гуманитарной помощи, план распределения гуманитарной помощи между приобретателями;

система автоматически присваивает такому перечню товаров уникальный код гуманитарной помощи — это факт признания товара гуманитарной помощью сроком на 90 дней;

получатель или его представитель представляет декларацию для таможенного оформления таких товаров, которая должна содержать номер получателя в системе и уникальный код гуманитарной помощи;

Важно, что подача декларации без уникального кода гуманитарной помощи не разрешается, а ввоз гуманитарной помощи по декларации разрешается в течение 30 дней со дня её создания. Также, перечень товаров, заявленный в декларации, должен соответствовать перечню товаров в системе под уникальным кодом по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему.

При несоответствии этих данных должностное лицо таможни должно отказать в пропуске груза как гуманитарной помощи на территорию Украины.

получатель (бюджетное учреждение) в течение 15 дней после таможенного оформления товаров формирует в системе, в собственном электронном кабинете, инвентаризационное описание фактически полученной гуманитарной помощи;

инвентаризационное описание гуманитарной помощи составляется по категориям и наименованиям товаров, количеству штук и весу/объему, а также цене за единицу товара и первоначальной стоимости;

при несоответствии фактически полученной г уманитарной помощи по категориям и наименованиям товаров, количеству мест, количеству штук и весу/объему, указанным в декларации, получатель обязан в системе сформировать и предоставить инвентаризационное описание фактически полученной гуманитарной помощи, то есть сообщить об этом правоохранительным органам;

получатель гуманитарной помощи до 15 числа месяца, следующего за месяцем таможенного оформления товаров, представляет отчет о наличии и распределении гуманитарной помощи, который формируется в электронном кабинете системы или загружается в систему с наложенной электронной подписью получателя;

в отчете указываются каждый приобретатель гуманитарной помощи — юридическое лицо, совокупно приобретатели — физические лица, а также адреса каждого места фактического распределения гуманитарной помощи;

задекларированная гуманитарная помощь, о которой не представлен отчет в течение 90 дней после таможенного оформления, считается использованной не по целевому назначению.

В таком случае получатель (кроме бюджетных учреждений) теряет такой статус в случае неподачи отчета в течение 90 дней после таможенного оформления товаров. Повторная регистрация получателя может состояться только через шесть месяцев.

Контроль за целевым использованием осуществляет Нацсоцслужба, налоговые и правоохранительные органы. Мониторинг данных гуманитарной помощи и ее распределения проводит Нацсоцслужба.

По разъяснениям Министерства социальной политики Украины, такие правила отменят необходимость гарантийных писем, справок, запросов, планов о распределениях и других бюрократических документов.

Объяснение представителей властей новых правил ввоза гуммпомощи

В интервью Украинскому радио заместитель министра социальной политики Назар Танасишин объяснил, какую именно цель преследует власть, вводя эти правила.

— Ваши критические опасения (применительно к скандалам вокруг гуманитарки — ред.) справедливы. Чтобы их нивелировать, мы в правительстве приняли решение о внедрении прозрачной системы ввоза и учета гуманитарной помощи.

По состоянию на сегодняшний день резинопомощь может ввозиться по обычной бумажной декларации, которая не верифицируется таможней, то есть пропускается любой груз. И дальше гуманитарная помощь едет на территорию Украины и распределяется без каких-либо дополнительных отчетов.

Мы решили создать общедоступную прозрачную электронную систему учета гуманитарной помощи. Она будет воспроизводить, какая организация, какой товар завезла и в каком месте и какое количество раздала. Это основная цель внедрения электронной системы учета гумпомощи.

Цель — отражать, сколько въехало и сколько было роздано гумдопомощи, чтобы не допустить каких-либо дискуссий, манипуляций по поводу того, где она пропадает и кому распределяется.

Это средство отсечения или контроля, которое мы, как государство, должны внедрять. Мы видим, что сформировал получатель. Таможенник верифицирует, заезжает ли именно этот товар. А дальше получатель просто представляет отчет о том, в каком месте он распределил эту гумпомощь.

Если получателем является орган государственной власти, а к ним больше всего вопросов, то между ввозом гумдопомощи и распределением на них возложена ещё обязанность создавать инвентаризационное описание, — говорит он.

Убийство помощи от маленьких фондов и индивидуальных миссий? Что не так с новыми правилами — взгляд волонтера

Глава волонтерского фонда Паруса Свободы в Нидерландах Вероника Муцей уже несколько лет проживает за границей.

С начала полномасштабного вторжения она и Паруса Свободы присылают гумконвой в Украину: отправили 172 скорых, около 100 эвакуационных машин, более 600 тонн медицинской гуманитарной помощи — и это без учета обычной гуманитарной помощи.

Новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи с 1 декабря 2023 года, по мнению Вероники, просто уничтожат желание иностранных доноров (благотворителей и волонтеров) присылать в Украину гуманитарку.

— Как теперь изменится положение волонтеров-иностранцев, которые нам помогают, когда эти обновления вступят в действие?

— Да, я могу объяснить только за положение иностранных доноров, поскольку у нас нет представительства в Украине, только партнеры. Мы давно знали об этом Постановлении и уже думали над тем, как дальше работать за ним.

Например: у нас едут конвои скорых, которые забиты медикаментами и одновременно у нас есть несколько получателей этой помощи. Конечно, мы сотрудничаем с украинскими фондами и, фактически, добавляя немного административного ресурса, мы могли бы спокойно жить с этим Постановлением.

Согласно новым правилам, нужно будет более подробно общаться с получителями, чтобы они заполняли декларации и посылали их нам онлайн, как партнерам. Тогда бы мы с этими десятью или более декларациями ехали на границу и отдельно завозили то, что необходимо, по учреждениям Украины, — объясняет Вероника Муцей.

Проблема не в фондах, а в том, что есть большое количество индивидуальных миссий.

Приведу пример: кто-то здесь в селе в Нидерландах собирает гуманитарную помощь в украинский детский дом на новогодние праздники. Собрали помощь, садятся в автомобиль, пересекают границу. Им нужно, чтобы детдом предоставил запрос на эту помощь, как получатель гуманитраной помощи, или приобретатель — там есть свои нюансы, — в автоматизированную систему регистрации с указанием количества подарков, которые они ожидают для детей.

Все это должно зарегистрироваться, получить регистрационный номер и электронную декларацию.

Теперь представьте, что приезжает нидерландский волонтер, не знающий украинского. На границе ему пограничник говорит: “Круто, но у меня не совпадает количество зарегистрированных подарков с тем, что вы ввозите”.

Пока благотворитель сделает эту декларацию, пока её зарегистрируют, пока дойдет очередь на границе… Один нидерландец пройдет эту процедуру, вернется домой и скажет: “Украина делает невозможным доставку гуманитарной помощи, которую мы здесь с вами собирали. Поэтому, вероятно, это будет моя последняя миссия”.

Я не говорю, что изменения не нужны — мы все знаем, какое количество уголовных дел в Украине открыто по поводу злоупотребления гуманитарной помощью, когда её в супермаркетах продают или на рынках. Но главная проблема здесь в том, что такие урегулирования не учитывают партнерские отношения с иностранными фондами, — говорит волонтер.

Фактически сейчас все европейские волонтеры работают на “сарафанном радио”. И когда несколько волонтеров так поедут и расскажут свои впечатления, другие благотворители дважды подумают, посылать ли им помощь в Украину.

Часто воинские части и больницы не могут подать запрос в БФ, потому что у них до сих пор на балансе остаются те или иные вещи, которые не списываются. То есть военные не могут попросить об автомобиле, даже если предыдущий уже уничтожен.

Вместо того чтобы бороться с последствиями нецелевого использования гуманитарки, Украина борется с гуманитарной помощью как таковой, — заключает Вероника.

Таким образом, выжить смогут только крупные благотворительные фонды, которые добавят админресурсы. Маленькие БФ просто не будут иметь возможности работать дальше.

— Общались ли вы с представителями власти?

— Где-то в начале сентября, когда мы говорили об этом Постановлении в фонде, Минсоцполитики дало электронную почту, на которую можно было бы послать запрос на получение доступа к системе тестирования. Я занимаюсь подготовкой всех документов на пересечение границы для наших конвоев, но до сих пор я не получила никакого ответа на предоставление этого доступа.

Сейчас Министерство соцполитики пишет, что нужно было обращаться на другой email. Теперь доступ обещают предоставить 1 ноября 2023 года. Но месяца будет мало на тестирование такой системы, я это понимаю как технический специалист, — объясняет Вероника.

После того, как я написала свой пост в Facebook, я не ожидала такой огласки. Думала, “покричу” в соцсети, да и все.

В конце концов я общалась с заместителем министра социальной политики Назаром Танасишином. Рассказала ему о проблемах, с которыми столкнутся именно иностранные фонды — доноры, в этой ситуации — сейчас уже состоялось несколько встреч с представителями разных фондов и представителями власти.

Мы не просим остановить или отменить Постановление, а только отсрочить его.

— Что, по-вашему, могло бы реально улучшить и упростить деятельность волонтеров?

— Я понимаю, что изменения нужны. За эти полтора года мы искали варианты, как правильно работать, потому что никто нам не давал никаких гайдов, установок или инструкций, как мы должны это делать.

Не принимаем во внимание коррупционеров, продающих гуманитарную помощь в Украине. Мне достаточно сложно сейчас объяснить, что именно нужно менять, потому что у меня ограниченный взгляд на это. Прежде всего потому, что каждый фонд сталкивается с разными проблемами.

Чтобы предложить какие-то изменения, нужно вести открытие диалоги не только с украинскими фондами, но и с иностранными, а главное — маленькими, которые расскажут о своих проблемах и с чем они сталкиваются, — предлагает Вероника Муцей.

Изменения в правилах ввоза и учета гуманитарной помощи: объяснение юриста

Руководитель юридического отдела ОО Дієва громада Києва и юрист АО Баррістер Сергей Ланкин объясняет: такие изменения осложняют жизнь для волонтеров и благотворительных организаций, не имеющих большого штата персонала.

— Изменения правил ввоза и учета гуманитарной помощи с 1 декабря в первую очередь усложняют жизнь для волонтеров и благотворительных организаций, не имеющих большого штата персонала или участников для возможности одновременного ввоза гуманитарной помощи и внесения в автоматизированную систему вовремя информации о предоставленной гуманитарной помощи.

Здесь следует упомянуть, что ещё с началом полномасштабного вторжения РФ, очень многие граждане Украины создали общественные организации и благотворительные фонды, которые могут состоять только из их учредителя или нескольких учредителей, но достаточно эффективно помогающих на отдельных участках фронта Силам обороны.

Учитывая четкие временные рамки (90 дней) и систему автоматической блокировки доступа в кабинет — вполне реальные случаи, когда действующий учредитель благотворительного фонда или общественной организации забудет подать отчет о полученной гуманитарной помощи в срок, за что будет заблокирован в кабинете.

В волонтерском сообществе уже идут мнения, что таким образом государство хочет оставить только крупнейшие волонтерские организации, имеющие собственный штат юристов и монополизировать поставки гуманитарки.

Отдельно, по отношению к иностранным организациям, стоит ожидать правильной адаптации электронного кабинета и автоматизированной системы на английском и других международных языках и введения удобного интерфейса для использования этой электронной системы.

Учитывая сложившуюся практику в нашем государстве с другими электронными кабинетами и другими попытками цифровизировать налоговую и таможню — пока ожидания от этой автоматизированной системы в большинстве своем отрицательные, — объясняет эксперт.

— Есть ли преимущества Постановления?

— Среди преимуществ введенных изменений КМУ есть публичность данных о донорах, получателях и приобретателях гуманитарной помощи. Согласно требованиям новопринятого постановления, доступ к такой информации Минсоцполитики должен обеспечить онлайн на собственном веб-сайте.

Таким образом, государство пытается решить случаи с наживой на гуманитарной помощи, её продажей, воровством и другими случаями, когда недобросовестные приобретатели сбывали гуманитарную помощь неизвестно куда.

Учитывая, что такие сведения будут вноситься в независимой электронной системе — этот алгоритм должен исключить коррупционную составляющую как минимум на начальном этапе на таможне.

В то же время, в самом положении об упомянутой автоматизированной системе заложено право приобретателя гуманитарной помощи обращаться с заявлением о проверке и исключении себя из отчета о распределении гуманитарной помощи.

Поскольку детальные требования к такому заявлению не установлены — вполне возможны коррупционные составляющие со стороны приобретателей гуманитарной помощи среди должностных лиц в военных формированиях, которые будут такую помощь получать.

То есть возможны случаи, когда приобретатель гуманитарной помощи, желая нажиться или создать проблемы честным волонтерам, будет утверждать, что никакой помощи не получал.

Будут ли такие случаи нести реальные риски для волонтеров — покажет практика, — говорит Сергей Ланкин.

— То есть, Постановление угрожает не только малым благотворительным фондам, но и увеличением уровня коррупции?

— Относительно увеличения уровня коррупции при первичном ввозе гуманитарки — как это было раньше на таможне, — думаю, риски уменьшатся, ведь вся документация будет подгружаться в публичную электронную систему.

В то же время необходимость ежемесячных отчетов и представления инвентаризационных описаний (в случае несоответствия полученной гуманитарки заявленной в декларации), скорее всего, сузит волонтерское движение к крупнейшим волонтерским организациям.

Поскольку само постановление правил ввоза и учета гуманитарной помощи с 1 декабря закладывает по меньшей мере две юридические процедуры, за которые волонтеру может угрожать уголовная ответственность в случае неправильного заполнения документов.

— По вашему мнению, что могло бы улучшить ситуацию: чтобы и у волонтеров не было сложностей и украинцы получали помощь, и гуманитарка вошла в законную плоскость?

— По моему мнению, в условиях военного положения государство должно идти к упрощению процедуры декларирования гуманитарной помощи и внедрению такого алгоритма — где каждый волонтер мог бы без помощи юриста, бухгалтера или другого специалиста ввезти гуманитарную помощь туда, где она нужна прямо сейчас.

Конечно, контроль за гуманитарной помощью, безусловно, должен осуществляться, на это есть правоохранительные органы и Министерство социальной политики. Государство должно реагировать и обеспечивать привлечение к ответственности лиц, которые делают бизнес на гуманитарной помощи или не довозят её до конечных приобретателей и присваивают себе.

В то же время практика длительной полномасштабной войны показала, что по неизвестным причинам, случаи о действительно ужасающих миллионных схемах и целях присвоенных складов с гуманитарной помощью незаметно затихают.

В то время, когда одинокие волонтеры преследуются правоохранителями за ввоз авто или партии дронов.

Сейчас все волонтерское сообщество фактически находится в страхе попасть под давление правоохранителей за случаи, когда в спешке доставили гуманитарную помощь на фронт без публичного отчета или из-за неподачи очередных документов всем контролирующим органам.

На мой взгляд, сейчас государством предпринимаются все действия для того, чтобы максимально усложнить волонтерство и под видом собственной несостоятельности наказывать тех, кто наживается на гуманитарке, вводятся новые процедуры и алгоритмы для усиления контроля над людьми, ежедневно рискующими собственной жизнью, доставляя гуманитарную помощь в самые горячие точки войны, — заключает Сергей.

Вызовы для волонтеров сейчас — не только законы и нововведения. Как Ольга Руднева помогает Украине из-за границы, мы писали в другом материале.

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