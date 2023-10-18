Спроба боротьби з корупцією чи вбивство волонтерської допомоги: за що чи проти кого зміни у правилах ввезення гумдопомоги

Безумовно, нові виклики українського життя вимагають й нових рішень. Не секрет, що завдяки розвитку волонтерської діяльності, пік якої припав саме на останні півтора року війни, українська армія та вразливі групи суспільства мають речі, які їм необхідні.

Однак разом із волонтерством, нового розвитку зазнала й корупція. Чи не щомісяця українці збурюються від нових схем, які вигадують недоброчесні співгромадяни. То тут, то там ми чуємо про крадіжку, “дерибан”, продаж гуманітарки у супермаркетах, або й просто шахрайські збори.

Держава реагує, однак чи завжди така реакція вдала та вчасна?

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Місяць тому уряд постановив затвердити Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану з деякими змінами, які мали б запрацювати з 1 грудня 2023 року.

Нагальність змін викликана чималими скандалами навколо гуманітарної допомоги, до того ж нині гуманітарка, що ввозиться до України та розподіляється містами — абсолютно не регулюється. Таким чином, держава прагне врегулювати те, що ввозиться до країни, та перемістити це у правову площину.

Та змін, які пропонують у Кабміні, нараховується аж 20, і чимала частина з них ускладнює весь процес отримання та передачі гуманітарної допомоги, кажуть волонтери.

Волонтерська спільнота активно обговорює Порядок, а мережею вже ширяться наративи, буцім-то влада робить все, аби монополізувати та залишити “на плаву” лише великі благодійні фонди.

Ба більше, побутують також й думки, що таким чином рівень корупції лише зросте, а не навпаки: адже знайдуться ті, хто за окрему плату допоможе обійти всі камені бюрократії Порядку.

На своїх сторінках у соціальних мережах волонтери та люди, що допомагають доставляти гумдопомогу до гарячих точок чи цивільним у прифронтових місцях, обурюються: чи не хоче влада поховати волонтерство у країні під час війни.

Адже, за їхніми словами, через такі ускладнення чимало благодійних фондів України просто перестануть існувати, а закордонним благодійникам простіше стане надсилати допомогу до Африки, аніж сюди.

Спроба боротьби з корупцією чи вбивство волонтерської допомоги: за що чи проти кого зміни у правилах ввезення гумдопомоги / 4 Фотографії

Про те, чи доводить влада українських волонтерів до самогубства, чи Постанова справді має на меті спростити та — головне — ввести гумдопомогу у законну площину, журналістка Вікна-новини розпитала у юриста АО Баррістерс та керівника юридичного відділу ГО Дієва громада Києва Сергія Ланкіна, а також голови волонтерського фонду Вітрила Свободи у Нідерландах Вероніки Муцей, що збирає й надсилає гумконвої з Нідерландів до України.

Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня: що зміниться

Від початку дії воєнного стану та дотепер в Україні діють деякі правила для ввезення гуманітарної допомоги в нашу країну з-за кордону та її закупівлі й отримання тут.

Нині благодійна організація, волонтери повинні дотримуватися таких правил:

отримувач або його представник (наприклад, водій) подає в електронній або паперовій формі декларацію для митного оформлення товарів як гуманітарної допомоги;

для окремих товарів (пластини для бронежилетів, переносні радіостанції військового призначення, безпілотні літальні апарати військового призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери військового призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли військового призначення, тепловізори, прилади нічного бачення) митним органам треба подати гарантійний лист від отримувача (наприклад, військової частини);

На цих двох пунктах все й закінчувалося. Поширено, якщо кошти на гумдопомогу збиралися серед громадськості, то у своїх соціальних мережах благодійний фонд чи волонтери оприлюднювали звіти (фото, відео чи текст) від тих, хто отримав допомогу.

Однак з 1 грудня 2023 року Кабмін вводить в дію зміни, що вже встигли ознаменувати “20 колами пекла” для всіх учасників процесу.

Насправді ж, у поясненні від Мінсоцполітики йдеться про те, що впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги є правильним рішенням.

— За допомогою веб-платформи Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

Декларативний принцип ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану буде збережено, процес ввезення таких вантажів спрощено. Це означає, що гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження.

Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки, — йдеться у повідомленні.

Юрист Сергій Ланкін пояснив протими словами, що саме зміниться з 1 грудня 2023 року.

— 5 вересня 2023 року Кабінетом Міністрів України була ухвалена постанова “Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану”, яка змінила правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Відтак, якщо раніше ввезення гуманітарної допомоги від донорів відбувалось за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, то цією постановою було запроваджено Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, у якій мають зареєструватись усі благодійні організації, які ввозять гуманітарну допомогу.

Також згаданими змінами запроваджено обов’язок отримувачів гуманітарної допомоги надавати звіт (у електронній або паперовій формі) до електронного кабінету згаданої автоматизованої системи про наявність і розподіл гуманітарної допомоги до 15 числа кожного місяця.

Водночас якщо звіт не буде подано протягом 90 днів з дня митного оформлення гуманітарної допомоги, такий отримувач втрачає свій статус, а його електронний кабінет автоматично блокується.

Також постанова скасовує гарантійні листи за гуманітарною допомогою, які мав надавати набувач гуманітарної допомоги раніше.

Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня:

отримувач (волонтер, благодійний фонд) генерує кваліфікований електронний підпис;

отримувач подає електронну заяву про реєстрацію до системи, яку веде Мінсоцполітики;

система автоматично присвоює отримувачу номер у системі;

отримувач вносить інформацію про кожну партію товарів, які планує ввозити на митну територію України: товарна група вантажу за УКТЗЕД, кількість та вага кожної групи товару, відсоток зносу або термін придатності, письмова пропозиція донора (дарчий документ) або рахунок-фактура, листи набувачів щодо потреби в гуманітарній допомозі, план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами;

система автоматично присвоює такому переліку товарів унікальний код гуманітарної допомоги — це є фактом визнання товару гуманітарною допомогою терміном на 90 днів;

отримувач або його представник подає декларацію для митного оформлення таких товарів, яка повинна містити номер отримувача в системі та унікальний код гуманітарної допомоги;

Важливо, що подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволяється, а ввезення гуманітарної допомоги за декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її створення. Також, перелік товарів, заявлений у декларації, повинен відповідати переліку товарів у системі під унікальним кодом за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об’ємом.

При невідповідності цих даних посадова особа митниці повинна відмовити у пропуску вантажу як гуманітарної допомоги на територію України.

отримувач (бюджетна установа) протягом 15 днів після митного оформлення товарів формує у системі, у власному електронному кабінеті, інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги;

інвентаризаційний опис гуманітарної допомоги складається за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю штук та вагою/об’ємом, а також ціною за одиницю товару та первісною вартістю;

при невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/об’ємом, зазначеними в декларації, отримувач зобов’язаний в системі сформувати та подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги, тобто повідомити про це правоохоронні органи;

отримувач гуманітарної допомоги до 15 числа місяця, наступного за місяцем митного оформлення товарів, подає звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги, який формується в електронному кабінеті системи або завантажується в систему з накладеним електронним підписом отримувача;

у звіті зазначаються кожен набувач гуманітарної допомоги — юридична особа, сукупно набувачі — фізичні особи, а також адреси кожного місця фактичного розподілу гуманітарної допомоги;

задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 днів після митного оформлення, вважається використаною не за цільовим призначенням.

В такому випадку отримувач (крім бюджетних установ) втрачає такий статус у разі неподання звіту протягом 90 днів після митного оформлення товарів. Повторна реєстрація отримувача може відбутися лише за шість місяців.

Контроль за цільовим використанням здійснюють Нацсоцслужба, податкові та правоохоронні органи. Моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу проводить Нацсоцслужба.

За поясненнями Міністерства соціальної політики України, такі правила скасують необхідність гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли та інших бюрократичних документів.

Пояснення представників влади нових правил ввезення гумдопомоги

В інтервʼю Українському радіо заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин пояснив, яку саме мету має влада, ввівши ці правила.

— Ваші критичні побоювання (стосовно скандалів навколого гуманітарки — ред.) справедливі. Щоб їх нівелювати, ми в уряді ухвалили рішення запровадити прозору систему ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Станом на сьогодні гумдопомога може ввозитися за звичайною паперовою декларацією, яка не верифікується митницею, тобто пропускається будь-який вантаж. І далі гуманітарна допомога їде на територію України і розподіляється без будь-яких додаткових звітувань.

Ми вирішили зробити загальнодоступну прозору електронну систему обліку гуманітарної допомоги. Вона відтворюватиме, яка організація який товар завезла і в якому місці та яку кількість роздала. Це основна мета впровадження електронної системи обліку гумдопомоги.

Мета — відображати, скільки заїхало і скільки було роздано гумдопомоги, щоби не допустити будь-яких дискусій, маніпуляцій з приводу того, де вона пропадає і кому розподіляється.

Це засіб відсікання чи контролю, який ми, як держава, повинні впроваджувати. Ми бачимо, що сформував отримувач. Митник верифікує, чи саме цей товар заїжджає. А далі отримувач просто подає звіт про те, в якому місці він розподілив цю гумдопомогу.

Якщо отримувачем є орган державної влади, — а до них найбільше запитань, — то між ввезенням гумдопомоги і розподілом на них покладено ще обов’язок створювати інвентаризаційний опис, — каже він.

Вбивство допомоги від маленьких фондів та індивідуальних місій? Що не так з новими правилами — погляд волонтерки

Голова волонтерського фонду Вітрила Свободи у Нідерландах Вероніка Муцей вже кілька років проживає за кордоном.

З початку повномасштабного вторгнення вона та Вітрила Свободи надсилають гумконвої до України: відправили 172 швидких, близько 100 евакуаційних машин, понад 600 тонн медичної гуманітарної допомоги — і це без урахування звичайної гуманітарної допомоги.

Нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023, на думку Вероніки, просто знищать бажання іноземних донорів (благодійників та волонтерів) надсилати в Україну гуманітарку.

— Як тепер зміниться становище волонтерів-іноземців, які нам допомогають, коли ці оновлення таки запрацюють?

— Так, я можу пояснити лише щодо становища іноземних донорів, оскільки ми не маємо представництва в Україні, лише партнерів. Ми давно знали про цю Постанову і вже думали над тим, як далі працювати за нею.

Наприклад: у нас їдуть конвої швидких, які забиті медикаментами, і одночасно у нас є декілька отримувачів цієї допомоги. Звичайно, ми співпрацюємо з українськими фондами і, фактично, додаючи трохи адміністративного ресурсу, ми могли б спокійно жити з цією Постановою.

Згідно з новими правилами, треба буде більш детально спілкуватися з утримувачами, щоб вони заповнювали декларації та надсилали їх нам онлайн, як партнерам. Тоді б ми з цими десятьма чи більше деклараціями їхали на кордон та окремо завозили те, що необхідно, по установах України, — пояснює Вероніка Муцей.

Проблема не у фондах, а в тому, що є велика кількість індивідуальних місій.

Наведу приклад: хтось тут у селі в Нідерландах збирає гуманітарну допомогу для українського дитячого будинку на новорічні свята. Зібрали допомогу, сідають в автомобіль, перетинають кордон. Їм потрібно, аби дитбудинок надав запит на цю допомогу, як отримувач гуманітраної допомоги, або набувач — там є свої нюанси, — до автоматизованої системи реєстрації з вказанням кількості подарунків, які вони очікують для дітей.

Все це повинно потім зареєструватися, отримати реєстраційний номер та електронну декларацію.

Тепер уявіть, що приїздить нідерландський волонтер, який не знає української. На кордоні йому прикордонник каже: “Круто, але в мене не співпадає кількість зареєстрованих пакунків з тією, що ви ввозите”.

Доки благодійник зробить цю декларацію, доки її зареєструють, доки дійде черга на кордоні… Один нідерландець пройде цю процедуру, повернеться додому і скаже: “Україна унеможливлює доставку гуманітарної допомоги, яку ми тут з вами збирали. Тому, напевно, це буде моя остання місія”.

Я не кажу, що зміни не потрібні — ми всі знаємо, яка кількість кримінальних справ в Україні відкрита стосовно зловживання гуманітарною допомогою, коли її в супермаркетах продають чи на ринках. Але головна проблема тут в тому, що такі врегулювання не враховують партнерські відносини з іноземними фондами, — каже волонтерка.

Фактично, нині всі європейські волонтери працюють на “сарафанному радіо”. І коли кілька волонтерів так поїдуть та розкажуть свої враження, інші благодійники двічі подумають, чи надсилати їм допомогу в Україну.

Часто військові частини та лікарні не можуть подати запит до БФ, бо у них досі на балансі залишаються ті чи інші речі, які не списуються. Тобто, військові не можуть попросити про автівку, навіть якщо попередня вже знищена.

Замість того, щоб боротися з наслідками нецільового використання гуманітарки, Україна бореться з гуманітарною допомогою як такою, — висновує Вероніка.

Таким чином, вижити зможуть лише великі благодійні фонди, які додадуть адмінресурсів. Маленькі БФ просто не матимуть можливості працювати далі.

— Чи спілкувалися ви з представниками влади?

— Десь на початку вересня, коли ми говорили про цю Постанову у фонді, Мінсоцполітики дало електронну пошту, на яку можна було б надіслати запит на отримання доступу до системи тестування. Я займаюсь підготовкою всіх документів на перетин кордону для наших конвоїв, але й до цього часу я не отримала жодної відповіді стосовно надання цього доступу.

Зараз вже Міністерство соцполітики пише, що треба було звертатись на інший email. Тепер доступ обіцяють надати 1 листопада 2023 року. Але місяця буде замало на тестування такої системи, я це розумію як технічна спеціалістка, — пояснює Вероніка.

Після того, як я написала свій допис у Facebook, я не очікувала такого розголосу. Думала, “покричу” у соцмережі, та й все.

Зрештою, я спілкувалася із заступником міністра соціальної політики Назаром Танасишином. Розповіла йому про проблеми, з якими стикнуться саме іноземні фонди — донори, у цій ситуації — на тепер вже відбулося декілька зустрічей з представниками різних фондів та представниками влади.

Ми не просимо зупинити чи скасувати Постанову, а лише відтермінувати її.

— Що, на вашу думку, могло б реально покращити та спростити діяльність волонтерів?

— Я розумію, що зміни потрібні. За ці півтора роки ми шукали варіанти, як правильно працювати, тому що ніхто нам не давав ніяких гайдів, настанов або інструкцій, як ми повинні це робити.

Не беремо до уваги корупціонерів, які продають гуманітарну допомогу в Україні. Мені досить складно зараз пояснити, що саме треба змінювати, тому що в мене обмежений погляд на це. Насамперед тому, що кожен фонд стикається з різними проблемами.

Щоб запропонувати якісь зміни, треба вести відкрити діалог не тільки з українськими фондами, але й з іноземними, а головне — маленькими, які розкажуть про свої проблеми і з чим вони стикаються, — пропонує Вероніка Муцей.

Зміни у правилах ввезення та обліку гуманітарної допомоги: пояснення юриста

Керівник юридичного відділу ГО Дієва громада Києва та юрист АО Баррістерс Сергій Ланкін пояснює: такі зміни ускладнюють життя для волонтерів та благодійних організацій, які не мають великого штату персоналу.

— Зміни правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня, в першу чергу, ускладнюють життя для волонтерів та благодійних організацій, які не мають великого штату персоналу або учасників для можливості одночасного ввезення гуманітарної допомоги та внесення до автоматизованої системи вчасно інформації про надану гуманітарну допомогу.

Тут варто згадати, що ще з початком повномасштабного вторгнення РФ дуже багато громадян України створили громадські організації та благодійні фонди, які можуть складатись лише з їхнього засновника, або декількох засновників, але які досить ефективно допомагають на окремих ділянках фронту Силам оборони.

Враховуючи чіткі часові рамки (90 днів) та систему автоматичного блокування доступу до кабінету — цілком реальні випадки, коли діючий засновник благодійного фонду або громадської організації забуде подати звіт щодо отриманої гуманітарної допомоги у строк, за що буде заблокований в кабінеті.

У волонтерській спільноті вже йдуть думки, що таким чином держава хоче залишити лише найбільші волонтерські організації, які мають власний штат юристів, та монополізувати постачання гуманітарки.

Окремо, щодо іноземних організацій, варто буде очікувати правильної адаптації електронного кабінету та автоматизованої системи на англійську та інші міжнародні мови та запровадження зручного інтерфейсу для користування цією електронною системою.

Враховуючи наявну практику у нашій державі з іншими електронними кабінетами та іншими спробами цифровізувати податкову і митницю — поки очікування від цієї автоматизованої системи здебільшого негативні, — пояснює експерт.

— Чи є переваги Постанови?

— Серед переваг введених змін КМУ є публічність даних про донорів, отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги. Згідно з вимогами новоприйнятої Постанови, доступ до такої інформації Мінсоцполітики має забезпечити онлайн на власному веб-сайті.

Таким чином держава намагається вирішити випадки з наживою на гуманітарній допомозі, її продажем, крадіжкою та іншими випадками, коли недобросовісні набувачі збували гуманітарну допомогу невідомо куди.

Враховуючи те, що такі відомості будуть вноситись до незалежної електронної системи — цей алгоритм має виключити корупційну складову щонайменше на початковому етапі на митниці.

Водночас у самому положенні про згадану автоматизовану систему закладено право набувача гуманітарної допомоги звертатись із заявою про перевірку та виключення себе зі звіту про розподіл гуманітарної допомоги.

Оскільки детальних вимог до такої заяви не встановлено — цілком можливі корупційні складові з боку набувачів гуманітарної допомоги серед посадових осіб у військових формуваннях, які будуть таку допомогу отримувати.

Тобто, можливі випадки, коли набувач гуманітарної допомоги, бажаючи нажитись або створити проблеми чесним волонтерам, буде стверджувати, що ніякої допомоги не отримував.

Чи будуть такі випадки нести реальні ризики для волонтерів — покаже практика, — каже Сергій Ланкін.

— Тобто Постанова загрожує не лише малим благодійним фондам, а й збільшенням рівня корупції?

— Щодо збільшення рівня корупції при первинному ввезенні гуманітарки — як це раніше було на митниці, — думаю, ризики зменшаться, адже уся документація буде підвантажуватись у публічну електронну систему.

Водночас необхідність щомісячних звітів та подання інвентаризаційних описів (у разі невідповідності отриманої гуманітарки заявленої в декларації), скоріш за все звузить волонтерський рух до найбільших волонтерських організацій.

Оскільки сама постанова правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня закладає щонайменше ще дві юридичні процедури, за які волонтеру може загрожувати кримінальна відповідальність у разі неправильного заповнення документів.

— На вашу думку, що могло б покращити ситуацію: щоб і волонтери не мали складнощів, та українці отримували допомогу, і гуманітарка увійшла у законну площину?

— На мою думку, в умовах воєнного стану держава має йти до спрощення процедури декларування гуманітарної допомоги та запровадження такого алгоритму — де кожен волонтер міг би без допомоги юриста, бухгалтера або іншого фахівця завезти гуманітарну допомогу туди, де вона потрібна прямо зараз.

Звісно, контроль за гуманітарною допомогою безперечно має здійснюватись, на це є правоохоронні органи та Міністерство соціальної політики. Держава має реагувати та забезпечувати притягнення до відповідальності осіб, які роблять бізнес на гуманітарній допомозі або не довозить її до кінцевих набувачів та присвоює собі.

Водночас практика тривалої повномасштабної війни показала, що з невідомих причин випадки про дійсно жахливі мільйонні схеми та цілі привласнені склади з гуманітарною допомогою непомітно затихають.

Це в той час, коли поодинокі волонтери переслідуються правоохоронцями за ввезення авто чи партії дронів.

Нині уся волонтерська спільнота фактично перебуває у страху потрапити під тиск правоохоронців за випадки, коли поспіхом доставили гуманітарну допомогу на фронт без публічного звіту чи через неподання чергових документів до усіх контролюючих органів.

На мою думку, наразі державою вживаються усі дії для того, щоб максимально ускладнити волонтерство та під виглядом власної неспроможності карати тих, хто наживається на гуманітарці, вводяться нові процедури та алгоритми для посилення контролю над людьми, які щоденно ризикують власним життям, доставляючи гуманітарну допомогу у найгарячіші точки війни, — висновує Сергій.

Виклики для волонтерів нині — не лише закони та нововведення. Як Ольга Руднєва допомагає Україні з-за кордону, ми писали в іншому матеріалі.

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