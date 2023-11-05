Горить, палає техніка ворожа…Удар по Керчі й ураження ракетного корабля ВМС РФ — що відомо

Напередодні, 4 листопада, в окупованому росіянами Криму лунали вибухи. Згодом стало відомо, що бавовна завітала на Керченський судноремонтний завод Залив.

Пошкоджень дістав малий ракетний корабель, попередньо — Аскольд. Ми розповімо, що відомо про атаку – чи підтверджують її в ЗСУ.

Уражено малий ракетний корабель у Криму: що відомо

У суботу, 4 листопада, українські військові завдали удару по заводу в Керчі. Очевидці фільмували момент прильоту на відео.

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Спершу окупаційна влада не визнавала бавовну й заявляла про буцімто заплановану димову завісу в районі Керченського моста. Проте українські сили поточнили дані про атаку й стало відомо про ураження малого ракетного корабля. Найімовірніше, йдеться про Аскольд.

– Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет Калібр, – написав у своєму Telegram командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також він натякнув, що удар по Керчі було завдано крилатими ракетами SCALP, більш відомими як Storm Shadow. Інформації про втрати серед окупантів через удар по малому ракетному кораблю та по місту Керч поки немає.

Керч на карті Криму

Місто Керч, де знаходиться судноремонтний завод Залив, розташоване на сході Криму і є одним з найближчих до незаконно зведеного Кримського мосту.

Дивись, де розташована Керч на карті Криму:

Головне фото ілюстративне

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ та ВМС атакували корабель Павел Державин та ракетоносій Буян біля Севастополя у Криму. Про попередню атаку читай в нашому іншому матеріалі.

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