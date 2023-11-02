ЗСУ отримує оновлені мапи щоранку: панічні настрої в Криму та робота агентів на півострові

Коли російські війська заходили на територію суверенної країни, вони й подумати не могли, що вже за рік після цього боятимуться ударів по окупованій “гавані” — Криму. Нині там знову було гучно.
Про ситуацію в Криму в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.
Відомо, що ЗСУ вдарили по місцях базування окупантів на півострові. Прилітає конкретно по об’єктах, з яких завдають ударів по материковій Україні. Братчук також закликав українців в Криму бути обережними та остерігатися ворога.
За словами Сергія Братчука, нині окупанти переймаються укриттями та їхнім облаштуванням. Також стала помітною зміна риторики росіян: вони більше не говорять про “бавовну” на півострові, а лиш обмежено повідомляють про роботу свого ППО, або й зовсім замовчують ситуацію в Криму.
Також росіяни перевіряють роботу системи повідомлення повітряної тривоги, що вказує на досить панічні настрої у Криму.
— Або ж інша тенденція: росіяни намагаються повідомляти цивільних про навчання Чорноморського флоту, підриви снарядів — які, до речі, підривають у різних місцях та щодня, — тим самим викриваючи позиції своїх полігонів, укриттів тощо, — пояснює речник української добровольчої армії Південь.
ЗСУ отримує оновлення мапи кожного ранку, тому дякуємо й тим агентам, які знаходяться в окупаційній владі Криму.
ЗСУ отримує оновлення мапи кожного ранку, тому дякуємо й тим агентам, які знаходяться в окупаційній владі Криму.
Разом з тим, Сергій Братчук підкреслив: удари відбуваються лише по тих місцях, звідки самі ж окупанти здійснюють обстріл України. Зокрема, аеродром у Новофедорівці, звідки атакують Одещину, вчора відзначився приїздами швидких, пожежних машин.
Також кількома днями раніше мережею ширилися відео та фото задимлення на Кримському мості. Окупанти повідомили цивільним, що таким чином вони маскують міст від удару з боку ЗСУ.
Також для внутрішнього споживача створюється картинка навчань армії РФ.
— Ми вже можемо говорити, що ворог боїться, ворог бачить результати нашої роботи.
Дуже дякуємо тим українським патріотам, які все це фільмують та викладають у мережу. Але просимо бути обережними, адже відомі випадки, коли таких людей затримували окупаційні служби, — наголосив Братчук.
Дуже дякуємо тим українським патріотам, які все це фільмують та викладають у мережу. Але просимо бути обережними, адже відомі випадки, коли таких людей затримували окупаційні служби, — наголосив Братчук.
Також він додав, що через закриття Кримського мосту в окупантів вже виникли деякі затримки та труднощі із логістикою.
Разом з тим, не можна недооцінювати потенціал та силу ворога. Раніше ми розбирали, чому росіяни насправді не слабкі та як нам шкодять міфи про військо РФ.
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