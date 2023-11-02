ЗСУ отримує оновлені мапи щоранку: панічні настрої в Криму та робота агентів на півострові

Коли російські війська заходили на територію суверенної країни, вони й подумати не могли, що вже за рік після цього боятимуться ударів по окупованій “гавані” — Криму. Нині там знову було гучно.

Про ситуацію в Криму в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Відомо, що ЗСУ вдарили по місцях базування окупантів на півострові. Прилітає конкретно по об’єктах, з яких завдають ударів по материковій Україні. Братчук також закликав українців в Криму бути обережними та остерігатися ворога.

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За словами Сергія Братчука, нині окупанти переймаються укриттями та їхнім облаштуванням. Також стала помітною зміна риторики росіян: вони більше не говорять про “бавовну” на півострові, а лиш обмежено повідомляють про роботу свого ППО, або й зовсім замовчують ситуацію в Криму.

Також росіяни перевіряють роботу системи повідомлення повітряної тривоги, що вказує на досить панічні настрої у Криму.

— Або ж інша тенденція: росіяни намагаються повідомляти цивільних про навчання Чорноморського флоту, підриви снарядів — які, до речі, підривають у різних місцях та щодня, — тим самим викриваючи позиції своїх полігонів, укриттів тощо, — пояснює речник української добровольчої армії Південь.

ЗСУ отримує оновлення мапи кожного ранку, тому дякуємо й тим агентам, які знаходяться в окупаційній владі Криму.

Разом з тим, Сергій Братчук підкреслив: удари відбуваються лише по тих місцях, звідки самі ж окупанти здійснюють обстріл України. Зокрема, аеродром у Новофедорівці, звідки атакують Одещину, вчора відзначився приїздами швидких, пожежних машин.

Кримський міст: останні новини

Також кількома днями раніше мережею ширилися відео та фото задимлення на Кримському мості. Окупанти повідомили цивільним, що таким чином вони маскують міст від удару з боку ЗСУ.

Також для внутрішнього споживача створюється картинка навчань армії РФ.

— Ми вже можемо говорити, що ворог боїться, ворог бачить результати нашої роботи.

Дуже дякуємо тим українським патріотам, які все це фільмують та викладають у мережу. Але просимо бути обережними, адже відомі випадки, коли таких людей затримували окупаційні служби, — наголосив Братчук.

Також він додав, що через закриття Кримського мосту в окупантів вже виникли деякі затримки та труднощі із логістикою.

Разом з тим, не можна недооцінювати потенціал та силу ворога. Раніше ми розбирали, чому росіяни насправді не слабкі та як нам шкодять міфи про військо РФ.

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