ВСУ получают обновленные карты каждое утро — панические настроения в Крыму и работа агентов на полуострове

Когда российские войска заходили на территорию суверенной страны, они и подумать не могли, что через год после этого будут бояться ударов по оккупированной “гавани” — Крыму. На днях там снова было громко.

О ситуации в Крыму в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер украинской добровольческой армии Південь Сергей Братчук.

Известно, что ВСУ ударили по местам базирования оккупантов на полуострове. Прилетает конкретно по объектам, с которых наносят удары по материковой Украине. Братчук также призвал украинцев в Крыму осторожничать и остерегаться врага.

Сейчас также смотрят

Ситуация в Крыму по состоянию на 2 ноября 2023

По словам Сергея Братчука, ныне оккупанты озабочены укрытиями и их обустройством. Также стало заметным изменение риторики россиян: они больше не говорят о “бавовне” на полуострове, а лишь ограниченно сообщают о работе своего ПВО, или совсем умалчивают ситуацию в Крыму.

Также россияне проверяют работу системы оповещения о воздушной тревоге, что указывает на достаточно панические настроения в Крыму.

— Или же другая тенденция: россияне пытаются сообщать гражданским об учениях Черноморского флота, подрывах снарядов — которые, кстати, подрывают в разных местах и каждый день, — тем самым показывая позиции своих полигонов, укрытий и другого, — объясняет представитель украинской добровольческой армии Південь.

ВСУ получают обновление карты каждое утро, поэтому благодарим тех агентов, которые находятся в оккупационных властях Крыма.

Вместе с тем, Сергей Братчук подчеркнул: удары наносят только по тем местам, откуда сами же оккупанты совершают обстрел Украины. В частности, аэродром в Новофедоровке, откуда атакуют Одессу и область, вчера отличился приездами скорых, пожарных машин.

Крымский мост: последние новости

Также несколькими днями ранее в сети распространялись видео и фото задымления на Крымском мосту. Оккупанты сообщили гражданским, что таким образом они маскируют мост от удара со стороны ВСУ.

Также для внутреннего потребителя создается картинка учений армии РФ.

— Мы уже можем говорить, что враг боится, враг видит результаты нашей работы.

Благодарим тех украинских патриотов, которые все это снимают и выкладывают в сеть. Но просим быть осторожными, ведь известны случаи, когда таких людей задерживали оккупационные службы, — подчеркнул Братчук.

Также он добавил, что из-за закрытия Крымского моста у оккупантов уже возникли некоторые задержки и трудности с логистикой.

Вместе с тем нельзя недооценивать потенциал и силу врага. Раньше мы разбирали, почему россияне в действительности не слабы и как нам вредят мифы о войске РФ.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.