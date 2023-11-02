Украина

ВСУ получают обновленные карты каждое утро — панические настроения в Крыму и работа агентов на полуострове

Виктория Мельник, журналист сайта 02 ноября 2023, 11:10

Больше видео
0:12:29
Мелитополь сейчас
Вербуют и взрослых, и подростков в оккупационную армию! Что происходит в Мелитополе сейчас
0:04:00
Перейменування Повітрофлотського
Просят даже Залужный и Буданов! Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 2 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 1 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:12:29
Мелитополь сейчас

Вербуют и взрослых, и подростков в оккупационную армию! Что происходит в Мелитополе сейчас
0:09:59
Крым
ВСУ получают обновленные карты каждое утро — панические настроения в Крыму и работа агентов на полуострове
0:04:00
Перейменування Повітрофлотського
Просят даже Залужный и Буданов! Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта
0:04:35
Вікторія
Шестой год в ВСУ! История 24-летней командира отделения зенитно-артиллерийского взвода Руны
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 2 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 1 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:27
База SORC
Цифровая база SORC в действии! Как установили личность российского командира, виновного в преступлениях в Украине
0:04:46
Водійські права
Ночи под сервисным центром. Как проходит оптимизация водительских экзаменов в Украине
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей
135 зараженных гепатитом А в Винницкой области. Как проявляется болезнь и есть ли вакцина в Украине
0:02:42
Військовий на псевдо Діджей
Променял клубные вечеринки и музыку на гул автомата! История бойца с позывным Диджей
Больше видео
Мелитополь сейчас
Читать дальше
Вербуют и взрослых, и подростков в оккупационную армию! Что происходит в Мелитополе сейчас
Перейменування Повітрофлотського
Читать дальше
Просят даже Залужный и Буданов! Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь