Горить, палає техніка ворожа…Удар по Керчи и поражение ракетного корабля ВМС РФ — что известно

Накануне, 4 ноября, в оккупированном россиянами Крыму раздавались взрывы. Впоследствии стало известно, что “бавовна” посетила Керченский судоремонтный завод Залив.

Повреждения получил малый ракетный корабль, предварительно — Аскольд. Мы расскажем, что известно про атаку – подтверждают ли ее ВСУ.

Поражен малый ракетный корабль в Крыму: что известно

В субботу, 4 ноября, украинские военные нанесли удар по заводу в Керчи. Очевидцы снимали момент прилета на видео.

Сейчас также смотрят

Сначала оккупационные власти не признавали “бавовну” и заявляли о якобы запланированной дымовой завесе в районе Керченского моста. Однако украинские силы уточнили данные об атаке и стало известно о поражении малого ракетного корабля. Скорее всего, речь идет об Аскольде.

– Благодарю пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода Залив в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет Калибр, – написал в своем Telegram командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также он намекнул, что удар по Керчи был нанесен крылатыми ракетами SCALP, более известными как Storm Shadow. Информации о потерях среди оккупантов в следствии удара по малому ракетному кораблю и по Керчи пока нет.

Керчь на карте Крыма

Город Керчь, где находится судоремонтный завод Залив, расположен на востоке Крыма и является одним из ближайших к незаконно возведенному Крымскому мосту.

Смотри, где находится Керчь на карте Крыма:

Главное фото — иллюстративное.

Напомним, в начале октября СБУ и ВМС атаковали корабль Павел Державин и ракетоноситель Буян возле Севастополя в оккупированном Крыму. О предыдущей атаке читай в другом нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.