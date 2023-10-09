Трижды пытались освободить ЗАЭС и Энергодар. Буданов о секретных операциях

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ГУР трижды пыталось освободить Энергодар и ЗАЭС. Однако эти попытки не оказались успешными. Читай подробнее, почему не удалось освободить ЗАЭС.

ГУР трижды пыталось освободить Энергодар и ЗАЭС — Буданов

Временно оккупированный Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию бойцы ГУР трижды пытались освободить. Попытки совершали с августа 2022 года. Тогда спецназовцы пересекли на лодках Каховское водохранилище вблизи Энергодара.

Командир особого подразделения ГУР Шаман, участвовавший в операции, рассказал, что целью было создание плацдарма на левом берегу Днепра. Он должен был заложить основу для освобождения Энергодара и ЗАЭС.

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Российские оккупанты на тот момент имели задачу подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, чтобы обеспечивать Крым и оккупированную часть юга электроэнергией.

Бойцы ГУР на гражданских быстроходных лодках двигались к Энергодару. Закрепиться у города не удалось, командир Шаман считает, что на это повлияла нехватка поддержки артиллерии. На левом берегу удалось пробыть пол дня, после чего пришлось отступить.

Для людей психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства — и все это происходит под огнем противника, — рассказал Шаман.

Это была не последняя попытка освободить город и ЗАЭС. После нее произошли еще две. Во время последней попытки несколько сотен военных вместе с командиром Иностранного легиона Вадимом Попиком пошли на штурм.

Каждая попытка добавляла опыта в подобных операциях, но готовился и враг. Во время третьей попытки удалось подвезти на берег тяжелую технику. Кирилл Буданов рассказал, что во всех трех операциях помешали управленческие и исполнительные недостатки.

Несмотря на три неудачных операции ГУР, россияне не смогли подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

— Также энергодарская операция сыграла еще одну роль: она дала практические навыки всем — от командного состава до бойцов — как действовать на воде. Этот опыт очень хорошо сейчас применяется и используется. Например, во время высадки в Крыму,

— сказал Буданов.

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Фото: ГУР, Энергодарский городской совет

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