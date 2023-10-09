Тричі намагалися звільнити ЗАЕС і Енергодар. Буданов розповів про секретні операції

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів NV, що ГУР тричі намагалося звільнити Енергодар та ЗАЕС. Однак три спроби не виявилися успішними. Читай детальніше, чому не вдалося звільнити ЗАЕС.

ГУР тричі намагалося звільнити Енергодар і ЗАЕС — Буданов

Тимчасово окупований Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію бійці ГУР тричі намагалися звільнити. Спроби відбувалися з серпня 2022 року. Тоді спецпризначенці перетнули на човнах Каховське водосховище поблизу Енергодара.

Командир особливого підрозділу ГУР Шаман, що брав участь в операції, розповів, що метою було створення плацдарму на лівому березі Дніпра. Він мав закласти основу для звільнення Енергодара та ЗАЕС.

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Російські окупанти на той момент мали завдання під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, щоб забезпечувати Крим та окуповану частину півдня електроенергією.

Бійці ГУР на цивільних швидкохідних човнах рухалися до Енергодара. Закріпитися біля міста не вдалося, командир Шаман вважає, що на це вплинув брак підтримки артилерії. На лівому березі вдалося пробути пів дня, після чого довелося відступити.

Для хлопців психологічно було складно. Адже ти вночі пливеш по хвилях, вода затоплює човни, її потрібно вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби — і все це відбувається під вогнем противника, — розповів Шаман.

Це була не остання спроба звільнити місто та ЗАЕС. Після неї відбулися ще дві. Під час останньої спроби кілька сотень військових разом з командиром Іноземного легіону Вадимом Попиком пішли на штурм.

Кожна спроба додавала досвіду у подібних операціях, але готувався і ворог. Під час третьої спроби вдалося підвезти до берега важку техніку. Кирило Буданов розповів, що в усіх трьох операціях завадили управлінські та виконавчі недоліки.

Попри три невдалі спроби ГУР, росіяни таки не змогли під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми.

— Також енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навич­ки для всіх — від командного складу до бійців — як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму,

— сказав Буданов.

Раніше ми розповідали про атаку дронів на Смоленський авіазавод.

Фото: ГУР, Енергодарська міська рада

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