Війна в Україні

Тричі намагалися звільнити ЗАЕС і Енергодар. Буданов розповів про секретні операції

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 10:45
ГУР тричі намагалося звільнити Енергодар і ЗАЕС — Буданов

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