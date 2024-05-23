Пешком пришел из Будапешта! История британца, который хочет присоединиться к ВСУ, чтобы помочь украинцам

В Закарпатском областном ТЦК и СП рассказали историю британца Маркуса Смита — он преодолел пешком расстояние из Венгрии до Украины! А все для того, чтобы присоединиться к ВСУ. Читай больше о нем — в нашем материале.

Пешком пришел из Будапешта, чтобы присоединиться к ВСУ

Англичанин Маркус Смит восемь дней, шесть часов 36 минут и 14 секунд преодолевал расстояние от Будапешта до Ужгорода. Мужчина захотел присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Я из Манчестера. Последние несколько лет война в вашей стране освещается по всему миру на телевидении. Считаю, что вы заслуживаете большого уважения и чести, ведь вы боретесь за мирную жизнь своей страны, — говорит Маркус.

— Я приехал сюда, чтобы попытаться помочь вам в этой войне. К сожалению, Путин не хочет мира, и я чувствую, что он не захочет остановиться на Украине. Он захочет больше и больше, и это может привести к Третьей мировой войне, в которой он будет как Гитлер, — добавил мужчина.

Маркус говорит, приехал, чтобы побороться за украинцев и попытаться остановить российского диктатора.

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Во время разговора мужчина вспоминал Вторую мировую войну, где Великобритания выстояла и смогла сохранить свою свободу благодаря помощи союзников.

Если мы сейчас не поможем вашей армии, то можем оказаться в глобальном конфликте, и это будет очень плохо для всех.

Маркус выразил уважение всем защитникам, которые сейчас в армии, и борются за Украину. И добавляет, те, кто колеблется — брать ли оружие в руки, должны переосмыслить свою позицию.

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