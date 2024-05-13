Если один “затормозит” — это будет стоить дорого: оператор ЗРК С-300 Татьяна о своей мотивации уничтожать врага

Украинское войско имеет сотни тысяч лиц. Более 62 тыс. из них — женские. Поэтому наша армия теперь не только борется с оккупантами, но и разрушает гендерные стереотипы. В частности, Татьяна: наряду с мужем-артиллеристом, женщина работает оператором зенитно-ракетного комплекса С-300.

Татьяна получила два ордена За мужество — III и II степеней. На счету ее дивизиона — более 140 уничтоженных целей.

Ее историю рассказали в Командовании Воздушных сил Украины. Мы рассказываем самое интересное о военнослужащей.

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Одна ошибка может стоить очень дорого

За штурвалом своей “трехсотки” Татьяна захватывает и сопровождает цели в составе Херсонской зенитной ракетной бригады. Женщина посвятила армии более 20 лет своей жизни. Служит и ее муж, а двое детей еще учатся.

— Случалось разное. Как-то на юге одним залпом нашей “трехсотки” сбили сразу три вражеские ракеты, летевшие группой. А еще было дежурство, когда за одну боевую работу осуществили 15 пусков, из которых 14 ракет успешно уничтожили свои цели, — рассказывает Татьяна.

Женщина объясняет, что в ее работе главным остается человеческий фактор, ведь система С-300 далеко не современная и не автоматизированная, поэтому успех поражения цели зависит от подготовки каждого бойца и слаженной работы в команде.

Здесь принято записывать все успехи на командный счет, ведь над результатом работали все.

— Я хоть и “маленький винтик” в общей цепочке противовоздушной обороны, но осознаю бешеную личную ответственность. Моя задача — поймать цель максимально быстро, ведь за каких-то несколько секунд шанс на сбивание будет потерян. Поэтому напряжение во время боевой работы у нас серьезное.

Если кто-то один “затормозит” или сделает ошибку — это может стоить очень дорого, — говорит оператор С-300.

Хотя, конечно, когда женщина пошла в армию вместе с мужем более 20 лет назад, то ее работа не обещала такого ритма и стресса.

Стрельба на полигоне была событием года

Татьяна признается: все предыдущие годы службы она воспринимала как обыденность, рутину. Стрельба на полигоне происходила настолько редко, что сами военные считали это событием года.

Но все изменилось 24 февраля злосчастного 2022 года.

— 24 февраля 2022 года мы открыли боевой счет в Одесской области первой сбитой российской ракетой. С тех пор не останавливаемся: противовоздушные бои, уничтожение воздушных целей, смена позиций, свертывание-развертывание техники, боевые дежурства.

Я чувствую себя важной и полезной, полностью на своем месте. И несмотря на хроническую усталость, полна решимости и вдохновения и дальше бить врага до победы, — говорит военная.

Она скучает по детям и совместному проведению времени в семье. Но понимает и подчеркивает: именно ради детей она, как и большинство других военных, служат своей родине.

— Именно ради них пытаемся уберечь наши дома от вражеских ракет и продолжаем настойчиво уничтожать врага, — отмечает Татьяна.

Другая военная с позывным Руда рассказала о спасении жизней на передовой и настоящей войне со смертью. Ее историю читай в другом материале по ссылке.

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