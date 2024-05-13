Если один “затормозит” — это будет стоить дорого: оператор ЗРК С-300 Татьяна о своей мотивации уничтожать врага

Украинское войско имеет сотни тысяч лиц. Более 62 тыс. из них — женские. Поэтому наша армия теперь не только борется с оккупантами, но и разрушает гендерные стереотипы. В частности, Татьяна: наряду с мужем-артиллеристом, женщина работает оператором зенитно-ракетного комплекса С-300.
Татьяна получила два ордена За мужество — III и II степеней. На счету ее дивизиона — более 140 уничтоженных целей.
Ее историю рассказали в Командовании Воздушных сил Украины. Мы рассказываем самое интересное о военнослужащей.
За штурвалом своей “трехсотки” Татьяна захватывает и сопровождает цели в составе Херсонской зенитной ракетной бригады. Женщина посвятила армии более 20 лет своей жизни. Служит и ее муж, а двое детей еще учатся.
— Случалось разное. Как-то на юге одним залпом нашей “трехсотки” сбили сразу три вражеские ракеты, летевшие группой. А еще было дежурство, когда за одну боевую работу осуществили 15 пусков, из которых 14 ракет успешно уничтожили свои цели, — рассказывает Татьяна.
Женщина объясняет, что в ее работе главным остается человеческий фактор, ведь система С-300 далеко не современная и не автоматизированная, поэтому успех поражения цели зависит от подготовки каждого бойца и слаженной работы в команде.
Здесь принято записывать все успехи на командный счет, ведь над результатом работали все.
Здесь принято записывать все успехи на командный счет, ведь над результатом работали все.
— Я хоть и “маленький винтик” в общей цепочке противовоздушной обороны, но осознаю бешеную личную ответственность. Моя задача — поймать цель максимально быстро, ведь за каких-то несколько секунд шанс на сбивание будет потерян. Поэтому напряжение во время боевой работы у нас серьезное.
Если кто-то один “затормозит” или сделает ошибку — это может стоить очень дорого, — говорит оператор С-300.
Хотя, конечно, когда женщина пошла в армию вместе с мужем более 20 лет назад, то ее работа не обещала такого ритма и стресса.
Татьяна признается: все предыдущие годы службы она воспринимала как обыденность, рутину. Стрельба на полигоне происходила настолько редко, что сами военные считали это событием года.
Но все изменилось 24 февраля злосчастного 2022 года.
Воздушные силы Украины
— 24 февраля 2022 года мы открыли боевой счет в Одесской области первой сбитой российской ракетой. С тех пор не останавливаемся: противовоздушные бои, уничтожение воздушных целей, смена позиций, свертывание-развертывание техники, боевые дежурства.
Я чувствую себя важной и полезной, полностью на своем месте. И несмотря на хроническую усталость, полна решимости и вдохновения и дальше бить врага до победы, — говорит военная.
Я чувствую себя важной и полезной, полностью на своем месте. И несмотря на хроническую усталость, полна решимости и вдохновения и дальше бить врага до победы, — говорит военная.
Она скучает по детям и совместному проведению времени в семье. Но понимает и подчеркивает: именно ради детей она, как и большинство других военных, служат своей родине.
— Именно ради них пытаемся уберечь наши дома от вражеских ракет и продолжаем настойчиво уничтожать врага, — отмечает Татьяна.
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