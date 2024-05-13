Рассказы

Если один “затормозит” — это будет стоить дорого: оператор ЗРК С-300 Татьяна о своей мотивации уничтожать врага

Виктория Мельник, журналист сайта 13 мая 2024, 13:00
Военная Татьяна
Фото: Facebook, Depositphotos

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