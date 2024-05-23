Пішки прийшов із Будапешта! Історія британця, який хоче долучитися до ЗСУ, щоб допомогти українцям

У Закарпатському обласному ТЦК та СП розповіли історію британця Маркуса Сміта — він подолав пішки відстань з Угорщини до України! А все для того, щоб долучитися до ЗСУ. Читай більше про нього в нашому матеріалі.

Пішки прийшов із Будапешта, аби долучитися до ЗСУ — історія Маркуса Сміта

Англієць Маркус Сміт вісім днів, шість годин 36 хвилин і 14 секунд долав відстань від Будапешта до Ужгорода. Чоловік захотів долучитися до Збройних сил України.

Я з Манчестера. Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретеся за мирне життя своєї країни, — каже Маркус.

— Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль, Путін не хоче миру і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде, як Гітлер, — додав чоловік.

Маркус каже, приїхав, щоб поборотися за українців та спробувати зупинити російського диктатора.

Читати на тему Українці допомагають нам не потрапити у 1939-ий. Вагомі цитати з інтервʼю Тімоті Снайдера Американський історик провів аналогію сучасної війни з 1938 роком.

Під час розмови чоловік згадував Другу світову війну, та як Велика Британія вистояла і змогла зберегти свою свободу завдяки допомозі союзників.

Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті, і це буде дуже погано для всіх.

Маркус висловив повагу всім захисникам, які зараз у війську, та борються за Україну. І додає: ті, хто вагається — чи брати зброю в руки, мають переосмислити свою позицію.

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