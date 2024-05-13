Якщо один “загальмує” — це коштуватиме дуже дорого: операторка ЗРК С-300 Тетяна про мотивацію нищити ворога

Українське військо має сотні тисяч облич. Понад 62 тис. з них — жіночі. Тож військо України тепер не лише бореться з окупантами, а й руйнує гендерні стереотипи. Зокрема, Тетяна: поряд із чоловіком-артилеристом, жінка працює операторкою зенітно-ракетного комплексу С-300.

Тетяна має два ордени За мужність — III та II ступенів. На рахунку її дивізіону — понад 140 знищених цілей.

Її історію розповіли у Командуванні Повітряних сил України. Ми переповідаємо найцікавіше про військовослужбовицю.

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Одна помилка може коштувати дуже дорого

За штурвалом своєї “трьохсотки” Тетяна захоплює та супроводжує цілі у складі Херсонської зенітної ракетної бригади. Жінка присвятила армії понад 20 років свого життя. Служить і її чоловік, а двійко дітей ще навчаються.

— Траплялось різне. Якось на півдні одним залпом нашої “трьохсотки” збили одразу три ворожі ракети, що летіли групою. А ще було чергування, коли за одну бойову роботу здійснили 15 пусків, з яких 14 ракет успішно знищили свої цілі, — розповідає Тетяна. Жінка пояснює, що у її роботі головним залишається людський фактор, адже система С-300 далеко не сучасна й не автоматизована, тож успіх ураження цілі залежить від підготовки кожного бійця та злагодженої роботи у команді. Тут заведено записувати всі успіхи на командний рахунок, адже над результатом працювали усі. — Я хоч і “маленький гвинтик” у загальному ланцюжку протиповітряної оборони, та усвідомлюю шалену особисту відповідальність. Моє завдання — зловити ціль максимально швидко, адже за якихось кілька секунд шанс на збиття буде втрачено. Тож напруга під час бойової роботи у нас серйозна. Якщо хтось один “загальмує” або зробить помилку — це може коштувати надзвичайно дорого, — каже операторка С-300. Хоча, звісно, коли жінка пішла до армії разом із чоловіком понад 20 років тому, то її робота не обіцяла такого ритму та стресу.

Стрільба на полігоні була подією року

Тетяна зізнається: усі попередні роки служби вона сприймала як буденність, рутину. Стрільба на полігоні відбувалася настільки рідко, що самі військові вважали це подією року.

Та все змінилося 24 лютого злощасного 2022 року.

— 24 лютого 2022 ми відкрили бойовий рахунок на Одещині першою збитою російською ракетою. Відтоді не зупиняємось: протиповітряні бої, знищення повітряних цілей, зміна позицій, згортання-розгортання техніки, бойові чергування.

Я відчуваю себе важливою та корисною, цілковито на своєму місці. І попри хронічну втому, сповнена рішучості й натхнення й далі бити ворога аж до перемоги, — каже військова.

Вона сумує за дітьми та спільним проведенням часу у родині. Але розуміє та підкреслює: саме заради дітей вона, як і більшість інших військових, служать своїй батьківщині.

— Саме заради них намагаємось вберегти наші домівки від ворожих ракет і продовжуємо наполегливо знищувати ворога, — наголошує Тетяна.

Інша військова на псевдо Руда розповіла про порятунок життів на передовій та справжню війну зі смертю. Її історію читай в іншому матеріалі за посиланням.

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