Розповіді

Якщо один “загальмує” — це коштуватиме дуже дорого: операторка ЗРК С-300 Тетяна про мотивацію нищити ворога

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Травня 2024, 13:00
військова Тетяна
Фото: Depositphotos, Facebook

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