ЗАЭС работает только благодаря одному источнику питания — что говорят в МАГАТЭ

Российская военная машина готова уничтожить все на своем пути — не ради достижения цели, а просто чтобы другие жили не лучше, чем сама Россия. Уже больше трех лет не работает крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которую оккупировали россияне.

Вместе с тем, активные зоны реакторов и отработанное ядерное топливо ЗАЭС нуждаются в охлаждении, чтобы не произошло катастрофы. Однако оккупанты этому всяко препятствуют.

В настоящее время ЗАЭС осталась без второй линии электропередачи. Что об этом известно и как реагируют в МАГАТЭ, рассказываем дальше в материале.

Ситуация на ЗАЭС сегодня: что известно

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается очень нестабильной, поскольку сейчас крупнейший в Европе энергетический объект пользуется лишь одной линией электропередач.

Для сравнения, до полномасштабной войны их было десять.

— Последняя резервная линия питания ЗАЭС напряжением 330 киловольтов (кВ) остается отключенной уже три недели с 7 мая. Непонятно, когда его восстановят.

Сейчас станция, насчитывающая шесть реакторов, зависит от единственной активной линии 750 кВ для получения внешней электроэнергии, необходимой для работы систем ядерной безопасности станций и охлаждения ядерного топлива, отметил Гросси.

Известно, что в течение всего времени полномасштабной войны ЗАЭС восемь раз теряла электропитание, но возобновляли его в течение дня.

На следующей неделе гендиректор МАГАТЭ посетит Украину и Россию в рамках своих регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности.

Команда МАГАТЭ также сообщила, что на прошлой неделе проводила мониторинг и обход для измерения и подтверждения стабильного уровня охлаждающей воды в 12 спринклерных бассейнах объекта. В течение всего этого времени они слышали звуки войны на разном расстоянии.

Также там добавили, что и на других ядерных объектах замечали пролеты российских дронов на разном расстоянии.

Раньше мы рассказывали тебе, как бойцы ГУР остановили атаку россиян на Запорожье в прошлом месяце: читай по ссылке.

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