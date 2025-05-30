Для тебя Война в Украине

ЗАЭС работает только благодаря одному источнику питания — что говорят в МАГАТЭ

Виктория Мельник, журналист сайта 30 мая 2025, 10:00 2 мин.
заэс
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