ЗАЕС працює лише завдяки одному джерелу живлення — що кажуть у МАГАТЕ

Російська воєнна машина ладна знищити все на своєму шляху — не заради досягнення великої мети, а просто щоб інші жили не краще, ніж сама Росія. Вже понад три роки не працює найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція, яку окупували росіяни.

Разом з тим, активні зони реакторів та відпрацьоване ядерне паливо ЗАЕС потребує охолодження, аби не сталося катастрофи. Однак окупанти цьому всяко перешкоджають.

Нині ЗАЕС залишилася без другої лінії електропередачі. Що про це відомо і як реагують у МАГАТЕ, розповідаємо далі у матеріалі.

Ситуація на ЗАЕС сьогодні: що відомо

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, сьогодні, що ситуація на ЗАЕС залишається дуже нестабільною, оскільки зараз найбільший у Європі енергетичний обʼєкт послуговується лише однією лінією електропередач.

Для порівняння, до повномасштабної війни їх було десять.

— Остання резервна лінія живлення ЗАЕС напругою 330 кіловольтів (кВ) залишається відключеною вже три тижні, з 7 травня. Не зрозуміло, коли її відновлять.

Зараз станція, яка налічує шість реакторів, залежить від єдиної активної лінії 750 кВ для отримання зовнішньої електроенергії, необхідної для роботи систем ядерної безпеки станцій та охолодження ядерного палива, — зазначив Гроссі.

Відомо, що протягом всього часу повномасштабної війни ЗАЕС вісім разів втрачала електроживлення, але його поновлювали протягом дня.

Наступного тижня гендиректор МАГАТЕ відвідає Україну та Росію в рамках своїх регулярних контактів з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки.

Команда МАГАТЕ також повідомила, що протягом минулого тижня проводила моніторинг та обхід для вимірювання та підтвердження стабільного рівня охолоджувальної води у 12 спринклерних басейнах об’єкта. Протягом усього цього часу вони чули звуки війни на різній відстані.

Також там додали, що й на інших ядерних обʼєктах помічали прольоти російських дронів на різній відстані.

Раніше ми розповідали тобі, як бійці ГУР спинили атаку росіян на Запоріжжя минулого місяця: читай за посиланням.

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