Шість колон пішли на прорив: як бійці ГУР зупинили масштабний штурм Запоріжжя

У спецпідрозділах ГУР рідко діляться вдалими влучаннями чи блискавично проведеними штурмами. Та кожне з цих досягнень ми не залишаємо без уваги! До Великодня нашим військовим випало багато робити, а результатами у спецпідрозділі ГУР МО Артан поділилися після свят.

Зокрема спецпідрозділ Артан розгромив масований штурм росіян на Запорізькому напрямку. Ділимося успіхами бійців.

ГУР Артан розгромили російський масований штурм

Напередодні Великодня росіяни планували провести масований штурм на Запорізькому напрямку. Для цього підготували чимало важкої техніки та особового складу. Ворог не очікував, наскільки наші військові виявляться пильними.

На прорив росіяни кинули велике угруповання. Штурм прийшовся на зону відповідальності сил Артан.

Задіяли понад 300 людей, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько 10 багі, які виступили шістьма колонами, — розповідають в Артані.

Коли російські колони рушили на прорив, по них відразу почали працювати з повітря. Оператори FPV разом з артилеристами почали завдавати сильних ударів.

У підрозділі діляться, що перші три БМП вдалося спалити ще за 8 км до лінії зіткнення.

Читати на тему Сирський підтвердив: ЗСУ звільнили нову ділянку біля Покровська Головнокомандувач відзначив ретельну підготовку воїнів.

Решту колони так само “розібрали” на підступах до наших позицій, — каже командир на псевдо Титан.

Штурм ворога бійці успішно зірвали. Нашим воїнам вдалося знищити близько сотні росіян та 15 одиниць техніки.

Та поки наші бійці борються за кожен клаптик української землі, росіяни не дають можливості жити у спокої жителям звільненої частини Херсона. Читай, як минає день у Херсоні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.