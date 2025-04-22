Війна в Україні

Шість колон пішли на прорив: як бійці ГУР зупинили масштабний штурм Запоріжжя

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Квітня 2025, 11:00
Бійці Артан ГУР
Шість колон пішли на прорив: як бійці ГУР зупинили масштабний штурм Запоріжжя
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Шість колон пішли на прорив: як бійці ГУР зупинили масштабний штурм Запоріжжя
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