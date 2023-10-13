Война в Украине

Украина больше не может быть житницей! Как и почему в ближайшее время будет расти производство в ВПК

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 октября 2023, 17:00
військово-оборонний комплекс
Фото: Pexels

Больше новостей
Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна
СБУ Крыма работало против нас как филиал ФСБ. Мустафа Джемилев о возможности сопротивления в 2014 и плане возвращения Крыма
Как закончить дружбу
Теперь — отдельно. Как разорвать дружбу: этические способы подхода к разговору
Орхідея
Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно
Моти рецепт
Классический или со сливочным сыром? Простые рецепты японского моти
Смотреть больше

Материалы по теме

Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна
СБУ Крыма работало против нас как филиал ФСБ. Мустафа Джемилев о возможности сопротивления в 2014 и плане возвращения Крыма
Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Как избавиться от ячменя на глазу: профилактика и лечение гнойного воспаления
Коли переводять годинник
Переход на зимнее время. Когда нужно перевести часы?
ПАРЄ
Высшее преступление и угроза международному миру: ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой

Видео
0:04:32
Новости Израиля сегодня

Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
0:03:24
Радомир збирає дрон
Ему всего 16 лет, а за его дронами уже очередь! Как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов
0:02:40
Красногорівка
Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:53
українські захисники
Заехать в город безопасно почти невозможно: как украинские защитники удерживают позиции на Востоке
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перебрасывают тысячи войск и технику. К чему готовятся российские оккупанты в Мариуполе
Ізраїль
Число погибших растет, а ХАМАС готовится к игре в долгую: какая ситуация в Израиле 12 октября
0:05:09
Авдіївка сьогодні: що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку 12 жовтня 2023
Самое большое наступление на Авдеевку за всю полномасштабную войну — что происходит на Востоке
Больше видео
Как закончить дружбу
Читать дальше
Теперь — отдельно. Как разорвать дружбу: этические способы подхода к разговору
ПАРЄ
Читать дальше
Высшее преступление и угроза международному миру: ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь