Украина больше не может быть житницей! Как и почему в ближайшее время будет расти производство в ВПК

За последние полгода производство беспилотных летательных аппаратов для фронта выросло в сотню раз и именно по этому примеру Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности стремится в ближайшие шесть месяцев строить отечественное производство в военно-промышленном комплексе. О масштабных планах заявил глава ведомства Александр Камышин на Киевском международном экономическом форуме.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сейчас большинство того, что летит за пределы нашего государства или находится на линии фронта — изготовлено в Украине.

И вы увидите в ближайшие полгода, как каждый месяц будет кратно расти отечественное производство.

Как говорит Александр Камышин, прошедшие 20 лет Украина строила экономику с аграрной составляющей в центре. Таким образом, Украине удалось стать житницей Европы.

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Однако из-за полномасштабной войны эта система больше не может и дальше так работать, а в фокусе теперь должен быть именно оборонный комплекс, который пришлось строить уже тогда, когда боевые действия продолжались.

Если мы как государство сфокусируемся на оборонке и дадим возможность этой отрасли развиваться, я уверен, что мы построим сильнейший оборонно-промышленный комплекс.

Также министр рассказывает, что первые достижения оборонно-промышленного комплекса за все это время уже можно увидеть. Например, за 16 месяцев количество отечественных поставщиков корпусов для мины 82 калибра увеличилось с двух до 20 компаний. Поэтому теперь пора развивать рост производства и в других направлениях.

Дроны — это глаза российско-украинской войны. Именно поэтому они так нужны армии. Читай, как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно.

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