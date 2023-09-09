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Разрабатывают даже бомбардировщики! Как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно

Оксана Михайлова 09 сентября 2023, 09:00

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Разрабатывают даже бомбардировщики! Как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно
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