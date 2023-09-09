Разрабатывают даже бомбардировщики! Как проинвестировать производство дронов и почему это выгодно

Дроны — это глаза российско-украинской войны. Именно поэтому они так нужны армии. Выпуск украинских дронов наконец-то становится постоянным, а производители объясняют, инвестировать в изготовление стоит и государству, и частному бизнесу. Это ведь еще и выгодно.

Читай в материале, как можно проинвестировать производство дронов в Украине.

Как проинвестировать производство дронов в Украине: почему это выгодно

Запрос в армии на дроны бешеный, поэтому компания Airlogix, которая до 24 февраля планировала покорить мировой рынок дроном-курьером на электродвигателе с футуристическим дизайном, совершила разворот на фронт.

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Начали общаться с военными, чтобы идентифицировать проблемы, потому что дроны были разные. Сошлись на дронах-разведчиках, — говорит основатель компании Airlogix Виталий Колесниченко.

Первый прототип дрона полетел в мае прошлого года, а через несколько месяцев уже был на фронте. После этого производство стало на конвейер.

Разведчик еще предназначен для корректировки работы артиллерии. Тактический радиус действия до 40 км, в воздухе может находиться около двух часов, — говорит Виталий Колесниченко.

Ежедневно дрон совершенствуют, увеличивают нагрузку и возможности. Адаптируют так, чтобы все военные могли пользоваться дронами, а не только те, кто прошел обучение. В дроны заложили систему возвращения домой даже после потери связи.

Компания уже разработала тестовый вариант бомбардировщика. Сейчас тестируют конструкцию, шасси, площадь крыла. Бомбардировщик может перевозить на себе 20 кг полезной нагрузки.

Производитель за полтора года увеличил собственные мощности в десять раз. Останавливаться не собираются, поэтому призывают бизнес и желающих помогать донатами. Сотрудничеству с государством будут рады, но говорят, что это выгодно и для инвесторов.

Фото: Airlogix

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