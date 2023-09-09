Розробляють навіть бомбардувальники! Як проінвестувати виробництво дронів та чому це вигідно

Дрони — це очі російсько-української війни. Саме тому вони так потрібні армії. Випуск українських дронів нарешті стає на сталі рейки, а виробники пояснюють: інвестувати у виготовлення варто і державі, і приватному бізнесу. Адже це ще й вигідно. Читай у матеріалі, як можна проінвестувати виробництво дронів в Україні.

Як проінвестувати виробництво дронів в Україні: чому це вигідно

Запит в армії на дрони шалений, тому компанія Airlogix, яка до 24 лютого планувала підкорити світовий ринок дроном-кур’єром на електродвигуні з футуристичним дизайном, зробила розворот на фронт.

Почали спілкуватися з військовими, щоб ідентифікувати проблеми, бо дрони були різні. Зійшлися на дронах-розвідниках, — каже засновник компанії Airlogix Віталій Колесніченко.

Перший прототип дрона полетів у травні минулого року, а за кілька місяців уже був на фронті. Після цього виробництво стало на конвеєр.

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Розвідувальник ще призначений для корегування роботи артилерії. Тактичний радіус дії — до 40 км, у повітрі може перебувати близько двох годин, — каже Віталій Колесніченко.

Щодня дрон удосконалюють, збільшують навантаження та можливості. Адаптують так, щоб усі військові могли користуватися дронами, а не лише ті, хто пройшов навчання. У дрони заклали систему повернення додому навіть після втрати зв’язку.

Компанія уже розробила тестовий варіант бомбардувальника. Зараз випробовують конструкцію, шасі, площу крила. Бомбардувальник може перевозити на собі 20 кг корисного навантаження.

Виробник за півтора року збільшив власні потужності вдесятеро. Зупинятися не збираються, тому закликають бізнес та охочих допомагати донатами. Співпраці з державою будуть раді, але кажуть, це вигідно і для інвесторів.

Фото: Airlogix

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