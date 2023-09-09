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Розробляють навіть бомбардувальники! Як проінвестувати виробництво дронів та чому це вигідно

Оксана Михайлова 09 Вересня 2023, 09:00

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