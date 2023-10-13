Війна в Україні

Україна більше не може бути житницею! Як та чому найближчим часом зростатиме виробництво у ВПК

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 17:00
військово-оборонний комплекс
Фото: Pexels

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