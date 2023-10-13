Україна більше не може бути житницею! Як та чому найближчим часом зростатиме виробництво у ВПК

За останні пів року виробництво безпілотних літальних апаратів для фронту зросли в сотню разів і саме за цим прикладом Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості прагне у найближчі шість місяців розбудовувати вітчизняне виробництво у військово-промисловому комплексі. Про масштабні плани заявив очільник відомства Олександр Камишін на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, наразі більшість того, що летить за межі нашої держави чи знаходиться на лінії фронту — виготовлене в Україні.

І ви побачите у найближчі пів року, як кожного місяця кратно зростатиме вітчизняне виробництво.

Як говорить Олександр Камишін, минулі 20 років Україна будувала економіку з аграрною складовою в центрі. Таким чином Україні вдалося стати житницею Європи.

Зараз також дивляться

Однак через повномасштабну війну ця система більше не може й надалі так працювати, а у фокусі тепер має бути саме оборонний комплекс, який довелось розбудовувати вже тоді, коли бойові дії тривали.

Якщо ми, як держава, сфокусуємося на оборонці та дамо можливість цій галузі розвиватися, я впевнений, що ми побудуємо найсильніший оборонно-промисловий комплекс.

Також міністр розповідає, що перші досягнення оборонно-промислового комплексу за весь цей час вже можна побачити. Наприклад, за 16 місяців кількість вітчизняних постачальників корпусів для міни 82-го калібру збільшилась з двох до 20 компаній. Тому тепер настав час розвивати зростання виробництва й в інших напрямках.

Дрони — це очі російсько-української війни. Саме тому вони так потрібні армії. Тому читай, як проінвестувати виробництво дронів та чому це вигідно.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.