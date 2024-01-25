Война в Украине

Невозможно, чтобы пленных перевозили только три охранника: военный рассказал, как происходят обмены пленными

Даниэла Долотова, журналист сайта 25 января 2024, 21:00
обмен пленными

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