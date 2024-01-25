Невозможно, чтобы пленных перевозили только три охранника: военный рассказал, как происходят обмены пленными

Очередной обмен пленными ждут не только семьи, родные которых оказались в российской неволе, но и каждый украинец. Ведь освобождение соотечественников каждый раз означает победу жизни и спасение не одной судьбы.

Но из-за падения российского самолета Ил-76 появился также вопрос, были ли на борту украинские пленные, поскольку враг заявил, что в день авиатрощи должен был произойти еще один обмен. Пока эту информацию проверяются украинские спецслужбы.

Военный ВСУ Максим Колесников, освобожденный из плена в феврале 2023 года, поделился с BBC собственным видением ситуации и объяснил, как логистически происходят обмены.

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Как происходит процесс обмена пленными

Максим Колесников вспоминает, что находился в плену с 2022 года по февраль 2023. Его освободили во время обмена, который происходил на границе Белгородской области и Сумской, где, по заявлению российского минобороны, должен был состояться и обмен 24 января 2024 года.

Военный объясняет, что сначала перед выездом из лагеря или из СИЗО для транспортировки пленным очень низко оттягивается на голову шапка, а глаза завязывают скотчем. В его случае дорога началась в городке Новозыбков в Брянской области. Везли на обмен автозаками пять человек на военный аэродром возле Брянска.

После этого самолетом, вероятно, Ил-76, оккупанты отвезли пленных в Курск, где собирали людей и направляли в Белгород. Лишь во время полета команда самолета рассказала, что пленники отправляются на обмен.

Максим Колесников говорит, что хоть и не видел борт извне, но понимает, что примерно там разместить могли 60 человек.

Плюс с нами летела еще охрана, которая с нами потом была в микроавтобусах. В каждом микроавтобусе было по меньшей мере трое вооруженных военных полицейских.

Оттуда в этом году пленных на автобусах везли в лагерь. Как вспоминает Максим Колесников, там было около трех палаток, в каждой из которых размещали по 20 человек, которых ожидал обмен.

Какова вероятность, что на борту Ил-76 могли быть пленные

В частности, военный говорит, что ему кажется странной информация минобороны РФ о количестве найденных тел после авиатрощи. Как уверял враг, это были три охранника, якобы находившихся в самолете с пленными. Максим Колесников уверяет, что конвоиров должно было быть гораздо больше.

Это совершенно невозможно. Это невозможно принципиально. Потому что когда, например, проводится проверка камеры с заключенными с пленными, то всегда приходят по меньшей мере шесть-семь человек, чтобы посчитать. И как минимум раз в день еще приходил кинолог с овчаркой.

Кроме того, как говорит Максим Колесников, просто невозможно, чтобы именно на самолете было только три конвоира, ведь на борту нельзя открывать огонь — это может привести к падению самолета.

Представьте себе, что на 65 человек стоят три охранника. Что они могут сделать? Ничего. Поэтому, конечно, это просто нереалистичная информация, которая не может соответствовать действительности. Это не могла быть транспортировка пленных с таким количеством сопровождающих.

Ранее мы также объясняли, почему важно не только помнить о пленных, но и напоминать миру о них.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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