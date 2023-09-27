Пробьют даже бетонные бункеры. Как ракеты ATACMS могут изменить ход войны — объяснение военных экспертов

Украина ждет от международных партнеров передачи дальнобойных ракет ATACMS. О сроках и конкретном количестве пока речь не идет. Военные эксперты Петр Черник и Олег Жданов рассказали, как ракеты ATACMS изменят ситуацию на передовой. Читай подробнее в материале.

Как ракеты ATACMS изменят ситуацию на передовой: мнения экспертов

Петр Черник говорит, что ракеты ATACMS смогут поражать почти любую цель — и даже вражеские пункты управления в бетонированных бункерах. ATACMS имеет шесть модификаций разного назначения — по три фугасной и кассетной.

Есть очень уникальная ракета, которая имеет в комплектации 6-13 специальных управляемых боеприпасов для уничтожения техники, особенно танков, — говорит Черник.

Чтобы на самом деле сломать ход войны, международные партнеры должны поставить Украине несколько сотен таких ракет. По мнению эксперта, это должны быть массированные обстрелы в тылу врага. Условно за сутки реально уничтожить все БК врага, горюче-смазочные материалы, управление и связь.

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Вопрос в количестве и сроках предоставления ракет. Военный эксперт Олег Жданов говорил, что ракеты ATACMS откроют новые возможности огневого поражения.

Если у нас будут ракеты с дальностью пуска до 300 км, то мы сможем поражать цели до государственной границы Украины. Мы сможем наносить удары по основным узлам железной дороги, по которой заходит техника и вооружение на территорию Украины.

Кроме этого, эксперт рассказал, что такие ракеты позволят бить по севастопольской бухте, в которой сосредоточены ракетоносители. Бой сможет стать более “дистанционным” и снизить количество потерь с украинской стороны.

Для использования ракет не нужно доставлять в Украину новые пусковые установки. Для запусков можно использовать HIMARS и MLRS. А срок переучивания всего несколько недель.

О передаче небольшого количества ракет ATACMS Украине днями заверил Джо Байден.

Ранее Владимир Зеленский комментировал решение США не предоставлять ракеты ATACMS.

Фото: U.S.Army

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