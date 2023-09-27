Проб’ють навіть бетонні бункери. Як ракети ATACMS можуть змінити хід війни — пояснення військових експертів

Україна чекає від міжнародних партнерів на передачу далекобійних ракет ATACMS. Про терміни та конкретну кількість поки не йдеться. Військові експерти Петро Черник та Олег Жданов розповіли, як ракети ATACMS змінять ситуацію на передовій. Читай детальніше в матеріалі.

Як ракети ATACMS змінять ситуацію на передовій: думки експертів

Петро Черник каже, ракети ATACMS зможуть вражати майже будь-яку ціль — і навіть ворожі пункти управління у бетонованих бункерах. ATACMS має шість модифікацій різного призначення — по три у фугасній та касетній.

Є дуже унікальна ракета, яка має у комплектації 6-13 спеціальних керованих боєприпасів для знищення техніки, особливо танків, — каже Черник.

Аби насправді зламати хід війни, міжнародні партнери мають поставити Україні кілька сотень таких ракет.

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На думку експерта, це мають бути масовані обстріли далеко в тилу ворога. Умовно, за добу реально знищити всі БК ворога, паливно-мастильні матеріали, управління та зв’язок. Питання у кількості та термінах надання ракет.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що ракети ATACMS відкриють нові можливості вогневого ураження.

Якщо в нас будуть ракети з дальністю пуску до 300 км, то ми зможемо вражати цілі до державного кордону України. Ми зможемо завдавати ударів по основних вузлах залізниці, по якій заходить техніка і озброєння на територію України.

Крім цього, експерт розповів, що такі ракети дадуть змогу бити по Севастопольській бухті, в якій зосереджені ракетоносії. Бій зможе стати більш “дистанційним” та зменшити кількість втрат з українського боку.

Для використання ракет не потрібно доставляти в Україну нові пускові установки. Для пусків можна використовувати HIMARS і MLRS. А термін перенавчання складає всього кілька тижнів.

У можливості передачі невеликої кількості ракет ATACMS Україні днями запевнив Джо Байден.

Раніше Володимир Зеленський коментував рішення США не надавати ракети ATACMS.

Фото: U.S.Army

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