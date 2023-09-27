Війна в Україні

Проб’ють навіть бетонні бункери. Як ракети ATACMS можуть змінити хід війни — пояснення військових експертів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 14:00
Як ракети ATACMS змінять ситуацію на передовій: думки експертів

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