Плохой знак? Оккупанты уменьшают свое присутствие на ЗАЭС

Ситуация вокруг темы Запорожской АЭС становится все более напряженной. Украинцы массово скупают калий йодид в аптеках по повышенным ценам, эксперты разных отраслей наперебой то успокаивают, то запугивают людей новыми предположениями и расчетами.

ГУР МО сообщает, что ныне оккупанты уменьшают свое присутствие на территории ЗАЭС.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского Совета отмечал: у россиян развязаны руки, так что вероятный теракт на станции в Запорожье — вполне реальный.

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— Замечу: если мощной реакции европейских лидеров и стран на российское преступление на Каховской ГЭС не будет, то это может придать наглости российским террористам по поводу Запорожской АЭС, — говорил Зеленский.

Что известно о ситуации на ЗАЭС сейчас, есть ли уменьшение россиян на территории Запорожской АЭС плохим знаком и что об этом говорят украинские власти — разбираем дальше.

Ситуация на ЗАЭС

По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, — сообщило Главное управление разведки Украины.

Известно, что со станции уже уехали трое сотрудников Росатома, руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом.

Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля. Желательное направление — территория оккупированного Крыма.

На сегодня известно об отъезде на полуостров начальника юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева.

Также ГУР сообщило, что наблюдается и уменьшение количества военных патрулей как на территории самой ЗАЭС, так и в городе-спутнике Энергодаре.

Персоналу, остающемуся на станции, дано указание “в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину”.

Реакция Украины на действия россиян на ЗАЭС

29 июня 2023 года, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини заявлял, что Украина тщательно готовится к любым сценариям развития событий вокруг Запорожской АЭС.

— Что касается ситуации на Запорожской АЭС: мы очень тщательно готовимся к любым сценариям, которые могут произойти. Проходят определенные учения. Мы работаем по той процедуре, которая у нас есть.

Если есть соответствующая информация от нашей разведки, что это может произойти, у нас есть протокол, как действовать, — отметил Данилов.

Вместе с тем, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко также заявлял, что Киев находится вне радиационного воздействия.

— Мы должны четко понимать — делаем все возможное, чтобы предотвратить вероятную аварию. Не нужно создавать паники и искусственного ажиотажа. Даже если что-то происходит, слушать рекомендации, поскольку рекомендации в конкретный период времени привязаны к конкретной ситуации и радиационному мониторингу, — уверял Ляшко.

Детальнее, что делать в случае подрыва на ЗАЭС, мы писали раньше: читай подробные указания в случае утечки радиации от МВД.

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