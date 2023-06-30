Поганий знак? Окупанти зменшують свою присутність на ЗАЕС

Ситуація навколо теми Запорізької АЕС стає дедалі напруженішою. Українці масово скуповують калій йодид в аптеках за підвищеними цінами, експерти різних галузей навперебій то заспокоюють, то залякують людей новими припущеннями та розрахунками.

ГУР МО повідомляє, що нині окупанти зменшують свою присутність на території ЗАЕС.

А вчора, президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської Ради зазначав: у росіян розв’язані руки, тож ймовірний теракт на станції у Запоріжжі — цілком реальний.

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— Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС, — казав Зеленський.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС зараз, чи є зменшення росіян на території Запорізької АЕС поганим знаком та що про це говорить українська влада — розбираємо далі.

Ситуація на ЗАЕС

За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, — повідомило Головне управління розвідки України.

Відомо, що зі станції вже поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом.

Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія окупованого Криму.

На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також ГУР повідомило, що спостерігається й зменшення кількості військових патрулів — як на території самої ЗАЕС, так і в місті-супутнику Енергодарі.

Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”.

Реакція України на дії росіян на ЗАЕС

Вчора, 29 червня 2023 року, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини заявляв, що Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо Запорізької АЕС.