Поганий знак? Окупанти зменшують свою присутність на ЗАЕС

Ситуація навколо теми Запорізької АЕС стає дедалі напруженішою. Українці масово скуповують калій йодид в аптеках за підвищеними цінами, експерти різних галузей навперебій то заспокоюють, то залякують людей новими припущеннями та розрахунками.
ГУР МО повідомляє, що нині окупанти зменшують свою присутність на території ЗАЕС.
А вчора, президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської Ради зазначав: у росіян розв’язані руки, тож ймовірний теракт на станції у Запоріжжі — цілком реальний.
— Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС, — казав Зеленський.
Що відомо про ситуацію на ЗАЕС зараз, чи є зменшення росіян на території Запорізької АЕС поганим знаком та що про це говорить українська влада — розбираємо далі.
За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, — повідомило Головне управління розвідки України.
Відомо, що зі станції вже поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом.
Згідно з отриманими вказівками, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок — територія окупованого Криму.
На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.
На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.
Також ГУР повідомило, що спостерігається й зменшення кількості військових патрулів — як на території самої ЗАЕС, так і в місті-супутнику Енергодарі.
Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”.
Вчора, 29 червня 2023 року, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини заявляв, що Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо Запорізької АЕС.
— Що стосується ситуації на Запорізькій АЕС: ми дуже ретельно готуємось до будь-яких сценаріїв, які можуть відбутися. Проходять певні навчання. Ми працюємо за тією процедурою, яка в нас є.
Якщо є відповідна інформація від нашої розвідки, що це може відбутися, ми маємо протокол, як діяти, — зазначив Данілов.
Якщо є відповідна інформація від нашої розвідки, що це може відбутися, ми маємо протокол, як діяти, — зазначив Данілов.
Разом з тим, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко також заявляв, що Київ знаходиться поза межами радіаційного впливу.
— Ми повинні чітко розуміти — робімо все можливе, щоб запобігти ймовірній аварії. Не треба створювати паніки та штучного ажіотажу. Навіть якщо щось стається, слухати рекомендації, оскільки рекомендації в конкретний період часу прив’язані до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу, — запевняв Ляшко.
Детальніше про те, що робити у разі підриву на ЗАЕС, ми писали раніше: читай детальні вказівки у випадку витоку радіації від МВС.
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