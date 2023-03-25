Война в Украине

Каждая ошибка может оказаться последней: Либеровы показали, как живет пехота в 50-70 метрах от врага на Бахмутском направлении

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 марта 2023, 13:30
як живе піхота в 50-70 метрах від ворога
Фото: Facebook

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