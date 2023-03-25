Каждая ошибка может оказаться последней: Либеровы показали, как живет пехота в 50-70 метрах от врага на Бахмутском направлении

Что происходит на передовой? Увидеть и почувствовать это можно только там. Когда твои глаза засыпает почва от взорванных вражеских снарядов, когда земля дрожит под ногами, когда каждому смерть не спокойно дышит в затылок, а смотрит прямо в глаза.

Военные фотографы Константин и Влада Либеровы уже давно показали миру, что им по силам задокументировать даже самые тонкие чувства на фронте.

В постоянном напряжении, ведь любое движение, любая ошибка может стать последней. Это то, что понимает каждый, заезжая на позицию.

На этот раз отважные творцы поделились с миром, как работает 28 отдельная механизированная бригада на Бахмутском направлении и как бойцы с достоинством держат стражу и не дают оккупанту продвинуться ни на миллиметр.

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Фотографы рассказывают, что на нуле раздаются постоянные обстрелы. Звучит не только артиллерия, но и стрелковое оружие, что не дает расслабиться. Поэтому передвигаться на позициях нужно из окопа в окоп — бегом и пригнувшись.

Работа защитников в этом направлении далеко не простая. Но, несмотря на все сложности, у них позитивное настроение. Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады делятся, что сложнее всего было зимой, ведь холод — злейший враг, чем даже оккупант. Мороз не отступает и не совершает ошибок.

Константин и Влада Либеровы добавляют, что сейчас бороться с погодой стало немного проще, но ночью еще бывает морозно.

На позициях в такой близости от оккупанта не бывает тихо. Даже в те минуты, когда не надо отстреливаться — слышен грохот прилетов или не стихает рация: наши постоянно передают информацию друг другу, чтобы не медлить и не пропустить движение врага.

При этом защитникам приходится спать с пониманием, что менее чем в 100 метрах от них враг. Он вооружен и стремится забрать все самое дорогое — жизнь, семью, страну, родные земли.

Ты прислушиваешься к каждому звуку даже когда все спокойно, ведь самое затишье на таких позициях иногда пугает больше, чем уже привычные обстрелы и стрельба.

Вместе за свободу сражаются совершенно разные люди. Либеровы успели познакомиться с айтишником, строителем и даже бойцом, который дистанционно учится в аспирантуре.

Эти ребята не слишком интересуются, как выглядят пресловутые стотысячные заработной платы. Их действительно деньги не слишком интересуют.

В окопе в 50-70 метрах от врага материальное теряет свое значение и приобретает новые очертания. Сто тысяч здесь — постоянные обстрелы, сон с пониманием, что спишь рядом с врагом, бесконечные бои и поминутный взгляд в глаза смерти.

Ребята смеются, что нет таких денег, за которые нормальный человек готов сутками мерзнуть, бодрствовать, и в любую минуту рисковать быть убитым или искалеченным. Только за правду и за идею можно выстоять. И они стоят.

Константин и Влада Либеровы делают часто одни из тех кадров, которые навсегда запомнятся своей болью. Читай историю утраченной жизни от фотографов Либеровых.

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