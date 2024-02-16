На ЗАЭС истекает срок годности ядерного топлива: чем это опасно и что говорят в Энергоатоме

На ЗАЭС истекает срок годности топлива — это новая угроза, нависшая над миром из-за абсолютного варварства, совершаемого российскими воинами на украинской земле. Об этом сообщил в колонке Економічної Правди исполняющий обязанности правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин.
Практически два года Запорожская атомная электростанция — когда-то одна из самых мощных и безопасных в Европе, — находится под временной оккупацией россиян и подчиняется Росатому.
Нынешнее “управление” сделало ЗАЭС наиболее опасным местом на планете — российские военные привели к многочисленным блекаутам на станции, хранят тяжелую технику с боекомплектом в турбинных залах и оружие — на крышах энергоблоков.
Они нарушили все возможные нормы по ядерной безопасности, терроризируют весь мир и превращают вопрос ЗАЭС в ядерный шантаж. Сейчас там находится критический минимум квалифицированных работников, поэтому станция становится уязвимой и теряет легитимность.
Россияне сознательно доводят ЗАЭС до состояния, когда станция станет ядерной угрозой всему миру. Из-за ненадлежащей эксплуатации, блекаутов, минирования территории, а также отсутствия достаточного количества квалифицированных работников на станции, происходят разрушительные процессы на ЗАЭС.
Там не проводят необходимые ремонтные работы, оборудование деградирует и выходит из строя, вдобавок — постоянные перебои электричества, несоблюдение правил пожарной безопасности. Все это — последствия “русского мира”.
Там не проводят необходимые ремонтные работы, оборудование деградирует и выходит из строя, вдобавок — постоянные перебои электричества, несоблюдение правил пожарной безопасности. Все это — последствия “русского мира”.
В то же время исполняющий обязанности правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил о новой угрозе: на ЗАЭС выходит срок годности ядерного топлива, возраст которого достигает максимум шести лет. Первые партии ядерного топлива на ЗАЭС были загружены еще в 2017 году.
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— Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, определенных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, радиационной аварии.
Никто в мире раньше не превышал установленный производителями шестилетний срок. Никому не известно, как поведет себя топливо за пределами этого срока, — говорит Петр Котин.
Никто в мире раньше не превышал установленный производителями шестилетний срок. Никому не известно, как поведет себя топливо за пределами этого срока, — говорит Петр Котин.
Он отмечает, что для восстановления системы безопасности есть только один путь: вернуть ЗАЭС Украине и ее оператору Энергоатому.
— Это позиция Украины и закрепленный в многочисленных решениях МАГАТЭ механизм восстановления ядерной и радиационной безопасности, механизм недопущения очередных аварийных ситуаций на Запорожской атомной станции.
Ситуация на ЗАЭС сейчас действительно критическая, однако на запросы МАГАТЭ оккупанты отвечают: все в порядке.
Чтобы урегулировать ситуацию, необходимы люди, которые ответят на сугубо технические вопросы. Такими людьми мог быть квалифицированный и, главное, лицензированный украинский персонал. Однако 3 февраля 2024 года Россия вывела с территории ЗАЭС последний персонал Энергоатома.
— Нет и персонала, который может выполнять сложные операции, связанные с безопасностью. Завезенные из России специалисты не имеют ни компетенции, ни опыта, ведь современная Запорожская АЭС существенно отличается от атомных электростанций России, — говорит исполняющий обязанности правления.
Он также добавил, что на критичность ситуации влияет недостаточность воды, возникшей после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Он также добавил, что на критичность ситуации влияет недостаточность воды, возникшей после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
— Попытки использовать ЗАЭС в военных целях — путь к ядерной катастрофе. Цивилизованный мир не может спокойно наблюдать, как из-за действий оккупантов растут опасность и ядерные угрозы на крупнейшей атомной станции в Европе. Российского агрессора нужно заставить вернуть Запорожскую АЭС Украине.
По словам Петра Котина, воплотить это поможет мирный план Владимира Зеленского — мы объясняли значение этого урегулирования раньше.
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