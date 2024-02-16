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На ЗАЭС истекает срок годности ядерного топлива: чем это опасно и что говорят в Энергоатоме

Виктория Мельник, журналист сайта 16 февраля 2024, 12:30
На ЗАЭС истекает срок годности топлива
Фото: Facebook

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