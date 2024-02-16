На ЗАЭС истекает срок годности ядерного топлива: чем это опасно и что говорят в Энергоатоме

На ЗАЭС истекает срок годности топлива — это новая угроза, нависшая над миром из-за абсолютного варварства, совершаемого российскими воинами на украинской земле. Об этом сообщил в колонке Економічної Правди исполняющий обязанности правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Практически два года Запорожская атомная электростанция — когда-то одна из самых мощных и безопасных в Европе, — находится под временной оккупацией россиян и подчиняется Росатому.

Нынешнее “управление” сделало ЗАЭС наиболее опасным местом на планете — российские военные привели к многочисленным блекаутам на станции, хранят тяжелую технику с боекомплектом в турбинных залах и оружие — на крышах энергоблоков.

Сейчас также смотрят

Они нарушили все возможные нормы по ядерной безопасности, терроризируют весь мир и превращают вопрос ЗАЭС в ядерный шантаж. Сейчас там находится критический минимум квалифицированных работников, поэтому станция становится уязвимой и теряет легитимность.

На ЗАЭС истекает срок годности топлива: что известно

Россияне сознательно доводят ЗАЭС до состояния, когда станция станет ядерной угрозой всему миру. Из-за ненадлежащей эксплуатации, блекаутов, минирования территории, а также отсутствия достаточного количества квалифицированных работников на станции, происходят разрушительные процессы на ЗАЭС.

Там не проводят необходимые ремонтные работы, оборудование деградирует и выходит из строя, вдобавок — постоянные перебои электричества, несоблюдение правил пожарной безопасности. Все это — последствия “русского мира”.

В то же время исполняющий обязанности правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил о новой угрозе: на ЗАЭС выходит срок годности ядерного топлива, возраст которого достигает максимум шести лет. Первые партии ядерного топлива на ЗАЭС были загружены еще в 2017 году.

— Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, определенных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, радиационной аварии.

Никто в мире раньше не превышал установленный производителями шестилетний срок. Никому не известно, как поведет себя топливо за пределами этого срока, — говорит Петр Котин.

Он отмечает, что для восстановления системы безопасности есть только один путь: вернуть ЗАЭС Украине и ее оператору Энергоатому.

— Это позиция Украины и закрепленный в многочисленных решениях МАГАТЭ механизм восстановления ядерной и радиационной безопасности, механизм недопущения очередных аварийных ситуаций на Запорожской атомной станции.

Ситуация на ЗАЭС сейчас действительно критическая, однако на запросы МАГАТЭ оккупанты отвечают: все в порядке.

Ситуация на ЗАЭС: как урегулировать

Чтобы урегулировать ситуацию, необходимы люди, которые ответят на сугубо технические вопросы. Такими людьми мог быть квалифицированный и, главное, лицензированный украинский персонал. Однако 3 февраля 2024 года Россия вывела с территории ЗАЭС последний персонал Энергоатома.

— Нет и персонала, который может выполнять сложные операции, связанные с безопасностью. Завезенные из России специалисты не имеют ни компетенции, ни опыта, ведь современная Запорожская АЭС существенно отличается от атомных электростанций России, — говорит исполняющий обязанности правления.

Он также добавил, что на критичность ситуации влияет недостаточность воды, возникшей после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

— Попытки использовать ЗАЭС в военных целях — путь к ядерной катастрофе. Цивилизованный мир не может спокойно наблюдать, как из-за действий оккупантов растут опасность и ядерные угрозы на крупнейшей атомной станции в Европе. Российского агрессора нужно заставить вернуть Запорожскую АЭС Украине.

По словам Петра Котина, воплотить это поможет мирный план Владимира Зеленского — мы объясняли значение этого урегулирования раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.