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На ЗАЕС спливає термін придатності ядерного палива: чим це загрожує та що кажуть в Енергоатомі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Лютого 2024, 12:30
На ЗАЕС спливає термін придатності палива
Фото: Facebook

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На ЗАЕС спливає термін придатності ядерного палива: чим це загрожує та що кажуть в Енергоатомі
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