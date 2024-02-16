На ЗАЕС спливає термін придатності ядерного палива: чим це загрожує та що кажуть в Енергоатомі

На ЗАЕС спливає термін придатності палива — це нова загроза, яка нависла над світом через абсолютне варварство, яке чинять російські вояки на українській землі. Про це повідомив у колонці Економічної Правди виконувач обовʼязків правління АТ НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Практично два роки Запорізька атомна електростанція — колись одна із найпотужніших та найбезпечніших у Європі, — перебуває під тимчасовою окупацією росіян та підпорядковується Росатому.

Теперішнє “управління” зробило ЗАЕС найбільш небезпечним місцем на планеті — російські військові призвели до численних блекаутів на станції, зберігають важку техніку з боєкомплектом у турбінних залах і зброю — на дахах енергоблоків.

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Вони порушили всі можливі норми щодо ядерної безпеки, тероризують увесь світ та перетворюють питання ЗАЕС на ядерний шантаж. Нині там перебуває критичний мінімум кваліфікованих працівників, через що станція стає вразливою та втрачає легітимність.

На ЗАЕС спливає термін придатності палива: що відомо

Росіяни свідомо доводять ЗАЕС до стану, коли станція стане ядерною загрозою для усього світу. Через неналежну експлуатацію, блекаути, мінування території, а також відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників на станції, відбуваються руйнівні процеси на ЗАЕС.

Там не проводять необхідні ремонтні роботи, обладнання деградує та виходить із ладу, на додачу — постійні перебої електрики, недотримання правил пожежної безпеки. Все це — наслідки “руского міра”.

Водночас виконувач обовʼязків правління АТ НАЕК Енергоатом Петро Котін заявив про нову загрозу: на ЗАЕС виходить термін придатності ядерного палива, вік якого сягає максимум шести років. Перші партії ядерного палива на ЗАЕС були завантажені ще у 2017 році.

— Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, визначених з урахуванням норм безпеки, і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та, як наслідок, до радіаційної аварії.

Ніхто у світі раніше не перевищував встановлений виробниками шестирічний термін. Нікому не відомо, як буде поводитися паливо за межами цього терміну, — каже Петро Котін.

Він наголошує, що для відновлення системи безпеки є лише один шлях: повернути ЗАЕС Україні та її оператору Енергоатому.

— Це позиція України та закріплений у численних рішеннях МАГАТЕ механізм відновлення ядерної та радіаційної безпеки, механізм недопущення чергових аварійних ситуацій на Запорізькій атомній станції.

Ситуація на ЗАЕС нині справді критична, однак на запити МАГАТЕ окупанти відповідають: усе гаразд.

Ситуація на ЗАЕС: як врегулювати

Щоб врегулювати ситуацію, необхідні люди, які дадуть відповіді на суто технічні запитання. Такими людьми міг бути кваліфікований і, головне, ліцензований український персонал. Однак 3 лютого 2024 року Росія вивела з території ЗАЕС останній персонал Енергоатому.

— Немає і персоналу, який може виконувати складні операції, повʼязані з безпекою. Завезені з Росії “фахівці” не мають ні компетенції, ні досвіду, адже сучасна Запорізька АЕС суттєво відрізняється від атомних електростанцій Росії, — каже виконувач обовʼязків правління.

Він також додав, що на критичність ситуації впливає недостатність води, яка виникла після підриву росіянами Каховської ГЕС.

— Спроби використати ЗАЕС у військових цілях — шлях до ядерної катастрофи. Цивілізований світ не може спокійно спостерігати, як через дії окупантів зростають небезпека та ядерні загрози на найбільшій атомній станції в Європі. Російського агресора треба змусити повернути Запорізьку АЕС Україні.

За словами Петра Котіна, втілити це допоможе мирний план Володимира Зеленського — ми пояснювали значення цього врегулювання раніше.

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